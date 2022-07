Pazienti morti a Montechiari, chiesti 24 anni per Carlo Mosca/ Usò farmaci letali

Carlo Mosca, primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montechiari, rischia 42 anni di carcere. È questo la richiesta del Pubblico Ministero di Brescia Federica Ceschi nei confronti del medico, a processo con l’accusa di omicidio volontario per la morte di due pazienti nella prima ondata Covid. Secondo l’accusa, ai due positivi il primario avrebbe somministrato Propofol e Succinilcolina, ovvero “farmaci incompatibili con la vita” che andrebbero utilizzati prima dell’intubazione di un paziente, che nei casi dei due pazienti non è mai stata eseguita.

Bassetti: "Mascherine? Ha ragione Pintus"/ Video, "Basta obbligo ffp2 in Italia!"

Il medico, che è stato agli arresti domiciliari dal 25 gennaio 2021, aveva confermato in un’intercettazione ambientale di aver somministrato tali farmaci. “È vero che nessuno ha visto Mosca somministrare i farmaci ma l’intercettazione ambientale del 2 luglio 2020 quando a chi gli chiede “ma hai usato quei farmaci?” Mosca risponde: “Eh sì” è stata ritenuta un’ammissione. Ed è alla base, insieme alla presenza del Propofol nel corpo di uno dei cadaveri riesumati, della richiesta d’arresto” ha spiegato in aula il pm.

Venezia, dal 2023 si paga per entrare/ Tariffe e sconti: ecco le regole

Parla il PM

A denunciare il caso di Carlo Mosca e dei farmaci utilizzati sui due pazienti morti di Covid a Montechiari era stato un infermiere. “È ingiusto esporre chi ha denunciato e che ha avuto il coraggio di rivelare quello che aveva saputo. Ora si vuole far credere che abbia parlato per un complotto nei confronti del suo primario. Durante il processo abbiamo assistito alla difficoltà di alcuni testi a riferire in aula di fatti che davanti al pm in fase di indagine erano stati raccontati in modo diverso e chiaro. E quei verbali sono stati firmati dagli stessi” ha aggiunto il pm.

Come risparmiare acqua/ Doccia, rubinetti chiusi e elettrodomestici a pieno carico

Nel corso del processo, il medico si è difeso dicendo: “Io non ho messo quel farmaco. Qualcuno ha voluto farmi del male iniettandolo ad un paziente già morto”. Il pm Federica Ceschi ha aggiunto: “Si tratta di una spiegazione fantasiosa. È un’assurdità. E chi lo avrebbe fatto? E perché uno avrebbe dovuto uccidere un povero paziente? L’unico che ha avuto lo spazio e il tempo per iniettare il Propofol è stato Mosca. Si vuole pensare che chi ha presentato l’esposto sia l’autore di questa macchinazione? In quel periodo, marzo 2020, il peggiore della pandemia, non è immaginabile che qualcuno potesse pensare a un piano per incastrare il primario”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA