Pd, eletti Palermo 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze lista e seggi

RISULTATI COMUNALI PALERMO 2022: I NUMERI DEL PD

Niente da fare per Franco Miceli alle elezioni comunali di Palermo 2022. Il candidato del centrosinistra è stato sconfitto al primo turno dal candidato di centrodestra Lagalla, ma nonostante ciò il Partito Democratico può sorridere. La formazione politica di Enrico Letta si è confermata tra le più votate della città, attestandosi al secondo posto.

In attesa di scoprire i risultati definitivi e dunque la composizione del nuovo Consiglio comunale di Palermo, con i relativi seggi per partito, prendiamo come riferimento la proiezione stilata da Consorzio Opinio Italia per Rai. Ebbene, il Pd è dietro solo a Forza Italia: se gli azzurri di Silvio Berlusconi hanno raccolto il 12%, il Pd può vantare la doppia cifra con il 10,8%. Una percentuale che potrebbe subire qualche variazione da qui alla fine dello spoglio, ma non significativa. I dem, dunque, potranno contare su diversi seggi in Consiglio.

PD, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PALERMO 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Palermo 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, il Pd di Enrico Letta vuole giocare un ruolo da protagonista nella coalizione a sostegno della candidatura di Franco Miceli.

Questo l’elenco dei candidati del Pd alle elezioni comunali di Palermo 2022: Piero Luigi Almasio, Caterina Altamore, Rosario Arcoleo, Lucia Bonaffino, Valerio Bordonaro, Riccardo Botta, Lavinia Maria Caminiti, Iosé Cannatella, Benedetta Carroccia, Denebola Cernigliaro, Loredana Cuttitta, Manuela Di Martino detta Manu, Emilia Di Paola, Roberto Ferrara, Aurora Ferreri, Marco Frasca Polara detto Frasca Polara detto Frasca detto Polara detto Francesco Polara, Claudio Garofalo, Milena Gentile, Fabio Giambrone, Elena Grasso, Letterio Lombardo, Giuseppe Lupo detto Peppino, Carmelo Miceli, Ernesta Morabito, Caterina Natalotto, Cetty Oliveri, Maria Giovanna Pastorelli, Teresa Piccione, Marco Pomar, Giovanni Raineri detto Rainieri detto Ranieri detto Raneri detto Rainero detto Raniero, Ramasamy Sivrapragassen detto Mario, Massimo Riccobene, Delia Fulvia Giovanna Russo detta Delia, Antonino Sala detto Toni detto Tony detto Antonio detto Nino detto Claudio ì, Loredana Scaccia, Lavinia Sposito detta Esposito , Sara Sucato, Fabio Teresi, Luca Tumminia, Nadia Vizzini.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA PD NEL 2017

Alle elezioni comunali di Palermo del 2017, il sindaco Leoluca Orlando ottenne la vittoria con il 46,23% di preferenze, un totale di quasi 126 mila voti. Staccato nettamente il candidato del Centrodestra Fabrizio Ferrandelli, fermo al 31,19%. Il Pd ha sostenuto convintamente la candidatura di Orlando e ha ottenuto l’8,57% (in coalizione con AP e Centristi per l’Europa). Un risultato che ha consentito ai dem di raccogliere cinque seggi in Consiglio comunale: Francesco Scarpinato (3.503 preferenze), Dario Chinnici (2.148 preferenze), Giovanni Lo Cascio (1.538 preferenze), Rosario Arcoleo (1.502 preferenze) e Carlo Di Pisa (1.331 preferenze). Ora il Pd proverà a migliorare il risultato di cinque anni fa, complice l’investitura in prima persona di Enrico Letta. Il segretario dem ha fatto tappa a Palermo per sostenere con forza la candidatura di Franco Miceli. Oltre a lui, protagonisti nell’isola anche volti di spicco come gli ex ministri Provenzano e Boccia.

