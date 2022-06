Pd, eletti Verona 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

PD, I RISULTATI A VERONA

A Verona, alle 00.27 del 14 giugno, sono 259 le sezioni scrutinate su un totale di 265. Al momento è avanti Damiano Tommasi, ex calciatore, con una percentuale del 39.85% e un numero di voti pari a 41992. Il candidato andrà al ballottaggio con Federico Sboarina, al momento fermo ad una percentuale del 32.54% con 34286 voti. Seguono Flavio Tosi, Alberto Zelger, Anna Sautto e Paola Barollo. Per quanto riguarda i singoli partiti, il Partito Democratico è secondo al 13.21% con 12.864 voti (con 253 sezioni scrutinate su 265). In terza posizione Fratelli d’Italia con 11.84% e 11.611 voti. La Lega si attesta al 6.57% con 6.439 voti al sesto posto. Più giù Forza Italia, al decimo posto, con il 4.38% e 4.294 voti. Guida la classifica delle liste “Damiano Tommasi sindaco” al 16%.

PD, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI VERONA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Verona 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, il Pd di Enrico Letta punta a strappare la città al centrodestra sostenendo, con gli alleati della coalizione giallorossa, la candidatura dell’ex calciatore Damiano Tommasi.

Questo l’elenco dei candidati del Pd alle elezioni comunali di Verona 2022: Carla Agnoli, Giovanni Alliney, Carlo Badalini, Lobanga Baonga detto Josè, Carlo Beghini, Antonio Benetti, Federico Benini, Michele Bresaola, Marco Burato, Francesco Casella, Renata Castellani, Francesca Contolini, Gian Pietro Dal Moro, Alessandro Dalla Riva, Elisa Delle Pezze, Domenico De Leo, Sara Facci, Silvana Fadini, Alberto Falezza, Barbara Ferro, Anna Maria Fiorentini, Giorgio Furlani, Elisa La Paglia, Rosa Lomuscio, Giovanna Lonardi, Caterina Poli, Gabriele Recchia, Federico Righetti, Anthea Jane Robinson, Alessia Rotta, Beatrice Rozio, Fabio Segattini, Valentina Silvestri, Daniela Strippoli, Stefano Vallani, Mariateresa Zampieri..

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA PD NEL 2017

Alle elezioni comunali di Verona del 2017 il Pd sostenne la candidatura di Orietta Salemi insieme ad altre due liste civiche. Un’esperienza elettorale da dimenticare, considerando che la politica rimase fuori dal ballottaggio poi vinto da Sboarina contro Tosi. I dem raccolsero il 15,83% delle preferenze, ottenendo tre seggi: eletti consiglieri Federico Benini, Elisa La Paglia e Carla Padovani. I dem si propongono oggi di aumentare i consensi e di strappare la città al centrodestra, garantendosi un numero decisamente superiore di seggi. C’è grande fiducia per l’esito del voto e c’è grande soddisfazione per la lista in campo, un mix tra giovani ed esperti, tra politici locali ed esponenti della società civile. Queste le parole del segretario cittadino dem Luigi Ugoli: “Una lista forte ed equilibrata che può aspirare a rafforzare il peso già significativo che il partito detiene in città e fornire una spinta importante alla coalizione civica e di centrosinistra e al candidato sindaco Damiano Tommasi”.

