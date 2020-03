PD IN QUARANTENA/ Chi è in isolamento per Coronavirus: Zingaretti, Ascani e…

La notizia della positività di Nicola Zingaretti al Coronavirus scuote il mondo della politica e rischia di mandare in quarantena il Pd. In queste ore, infatti, si sta riavvolgendo il nastro degli appuntamenti pubblici del segretario dem. Se da una parte è stato disposto l’isolamento in casa per il leader del Pd, come previsto dai protocolli, dall’altro ci sono verifiche non solo sulla famiglia, ma su tutte le persone che sono venute a contatto con lui. E tra queste ci sono ovviamente molti esponenti del partito. Il vicesegretario Andrea Orlando, ad esempio, ha annunciato che si sottoporrà ai controlli, pur non avendo sintomi. A scopo precauzionale, infatti, lo staff di Zingaretti e i membri del partito che lo hanno incontrato negli ultimi giorni si stanno sottoponendo ai controlli. Inoltre, si starebbe valutando la chiusura della sede del Nazareno. Lì si è tenuta una conferenza stampa a cui ha partecipato, ad esempio, anche la vicepresidente del partito e viceministro dell’Istruzione Anna Ascani, che si è messa in autoisolamento.

CORONAVIRUS, QUARANTENA PD? CHI È IN ISOLAMENTO

«Anche io seguirò alla lettera il protocollo sanitario. Ho contattato subito i numeri dedicati e, benché io sia stata accanto a Nicola per soli 20 minuti nella conferenza stampa di giovedì e non manifesti nessun sintomo, mi è stato suggerito l’isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni», ha scritto Ascani su Facebook. Era presente alla conferenza stampa anche la deputata Debora Serracchiani, che però finora non ha annunciato decisioni in merito. Ieri invece con lui c’era l’assessore alla Sanità e all’Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il quale ha annunciato che il tampone per il Coronavirus ha dato esito negativo. Ma significativa è stata anche la giornata di mercoledì per Zingaretti, che ha partecipato all’incontro tra governo e presidenti di regione. Nelle ultime ore il sindaco di Firenze Dario Nardella si è messo in quarantena: ha dichiarato di non avere sintomi, ma nonostante ciò ha deciso di porsi in isolamento volontario. Stessa decisione ha preso Brenda Barnini, sindaco di Empoli, che infatti è a casa per precauzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA