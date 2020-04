Pd vs Meloni per… l’Olanda/ “No eurobond per colpa di alleati FdI”. Ma sul Mes…

Nonostante il “niente polemiche” invocato a più riprese in questa fase di emergenza coronavirus, da ultimo nello scontro tra Regione Lombardia ed il ministro dem Boccia, il Pd si scaglia contro Giorgia Meloni per “colpa” dell’Olanda. La leader di Fratelli d’Italia, così come il leghista Matteo Salvini, è finita nel mirino della forza di maggioranza per l’alleanza con destra olandese guidata da Thierry Baudet, che ieri ha fatto approvare al Parlamento olandese la mozione contro gli eurobond proposti dall’Italia.

Come fatto in mattinata anche dal Movimento 5 Stelle, diversi esponenti del Partito Democratico hanno attaccato politicamente Giorgia Meloni: «Con che faccia Meloni può continuare a dire che lei difende gli interessi dell’Italia?», l’affondo di Lia Quartapelle, seguita dalla stroncatura di Laura Boldrini, «Per la serie, “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”». O ancora la frecciatina di Pina Picierno: «I sovranisti italici, che si strappano le vesti contro il MES, sanno che i loro amici olandesi lo vogliono imporre alle condizioni peggiori?».

PD VS MELONI PER COLPA… DELL’OLANDA!

Non sparuti casi, dunque, ma un vero e proprio attacco frontale organizzato a livello politico. Oltre alle dichiarazioni già citate, segnaliamo l’invettiva di Brando Benifei: «Ed ecco gli amici di Meloni e Salvini: i partiti olandesi di destra che hanno votato contro i Bond e contro la solidarietà europea. Ma con che coraggio li definiscono “alleati”? Lega e FDI sempre impegnati a sostenere chi è contro l’interesse nazionale italiano».

Ricordiamo che le mozioni presentate in Olanda non sono vincolanti, ma forniscono un indirizzo poliico al Governo, impegnato in queste ore nei negoziati all’Eurogruppo. Oltre a non aver rispettato il buon proposito del “niente polemiche”, il Pd però deve fare i conti con un altro cortocircuito: seppur in tono diverso, sia dem che Olanda sono d’accordo sul Mes, mentre FdI ha invitato il premier Conte a non accettare qualsiasi tipo di accordo…

Per i sovranisti ogni nazione deve cavarsela da sola. Eccoli qua tutti insieme appassionatamente: sovranisti italiani e olandesi https://t.co/D7O2PBJuQl — Alessia Morani (@AlessiaMorani) April 9, 2020

Siamo sorpresi. Da giorni Giorgia #Meloni strepita contro il MES.

Ma non ha detto niente sul fatto che nei Paesi Bassi la destra ultra-nazionalista abbia fatto votare due mozioni contro l’Italia e a favore del MES. Perché non prende le distanze? O x gli amici al PE non vale? pic.twitter.com/5OjxZKZMIW — Stefano Vaccari (@Tetovaccari) April 9, 2020

3/3 Gli alleati della Meloni e di Salvini sono quelli che più si oppongo agli aiuti all’Italia: è chiaro a tutti perché l’Europa non funziona? — Emanuele Felice (@emanuelefelice2) April 9, 2020

Lo scontro in Europa non è tra i Paesi del Nord e quelli del Sud ma tra una visione progressista e una conservatrice, già rivelatasi fallimentare I più rigoristi, come dimostra il voto olandese, sono gli alleati di Meloni Per la serie, “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei” — laura boldrini (@lauraboldrini) April 9, 2020





