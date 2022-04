Victoria Cabello e Paride Vitale, I pazzeschi: bagno hot e la rabbia di Vichi/ Paride: “Spaventa tutti…”

Nella quarta puntata di Pechino Express 2022, la prima prova che il gruppo dei Pazzeschi, formato da Victoria Cabello e Paride Vitale, ha dovuto affrontare è stata quella dell’assemblaggio del sacro Tesbih. I due attuano una strategia, andare alla ricerca di un negozio di Tesbih che permetta loro di assemblarlo in breve tempo. Con molta pazienza superano la prova e passano alla successiva. La seconda prova, richiede un selfie delle coppie, che deve includere la torre della Vergine e il lato europeo della città, tutti chiedono ai passanti per capire dove si trovi la torre, ma per ottenere l’inquadratura giusta i viaggiatori devono recarsi nella sponda asiatica. I pazzeschi sono primi a credere di aver raggiunto il punto giusto ma alla fine si rendono conto di essere nella sponda sbagliata, ovvero quella europea. Nella terza sfida, la coppia deve recarsi al Grand Bazaar, il mercato coperto più grande del mondo, i Pazzeschi sono i primi a raggiungerlo; l’obiettivo è quello di acquistare un paio di babbucce turche, un chilo di lokum e un cezve, hanno a disposizione una somma di denaro ma devono contrattare per ottenere il prezzo migliore, a quanto pare Victoria sembra essere in questo caso il pezzo forte della squadra e afferma: “Sono senza vergogna”.

Victoria Cabello e Paride Vitale, Pechino Express 2022/ "I Pazzeschi" tra i favoriti!

Pechino Express 2022: la prova immunità e la furia di Victoria Cabello, Paride Vitale: “quando la Vichi si inca**a spaventa tutti…”

Dopo il fallimento della prova immunità, che consisteva nel tenere in equilibrio dei dolci tipici e poi venderli, è nella prova del dondurma, che Victoria Cabello sembra mostrare tutta la sua rabbia. L’obiettivo sarebbe quello di comprare un gelato e mangiarlo in breve tempo per poi proseguire, peccato però che ai venditori di dondurma piaccia molto fare dei trucchi col gelato per intrattenere i clienti, cosa di cui Victoria non sembra proprio felice. La concorrente esclama: “porca troi* addesso mi incazzo!”, poi strappa via il gelato dalle mani del venditore; gesto criticato dal web e che il compagno di viaggio Paride commenta così: “quando la Vichi si incazz spaventa tutti, pure il tipo quando l’ha vista incazz*ta, le ha dato subito il gelato”. Ma Victoria non risparmia i suoi commenti neanche durante la prova del del bagno dell’Hammam; le coppie devono sfregare una saponetta fino a consumarla e la Cabello commenta così il bagno di Italia-Brasile: “sembrava veramente un soft porn a un certo punto”; le due ragazze però non sembrano le sole ad aver dato spettacolo durante il bagno, Paride infatti afferma: “devo dire che ha anche messo le mani in posti intimi spero non si veda in televisione, le ho detto Vichi stai calma”. Dopo altre prove la coppia si classifica terza per il viaggio in Uzbekistan.

