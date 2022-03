Victoria Cabello e la malattia “Ho pensato di morire”/ “Pechino Express per svoltare”

Victoria Cabello è tornata in televisione per partecipare a Pechino Express in coppia con il suo amico Paride Vitale. In una lunga intervista a D-la repubblica delle donne la conduttrice ha raccontato come prima di scegliere di partecipare a questa edizione del programma ha riflettuto a lungo per via della sua malattia: “Ho avuto la sindrome di Lyme. Ho pensato di morire e ho affrontato un lungo percorso riabilitativo. Ora è passata ma quell’essere stata in ginocchio condiziona ancora la mia vita”.

Sul nuovo programma a cui ha preso parte che andrà in onda questa sera ha detto: “Pechino Express è stato un calcio in cu*o che mi ha dato la grinta per svoltare. Di dimostrare a me stessa che sto bene e che ce la posso fare”.

Victoria Cabello partecipa a Pechino Express in squadra con Paride Vitale chiamata “I Pazzeschi” e tornare protagonista all’interno di questo programma è stato per la donna una sorta di “terapia d’urto per uscire da una bolla e rientrare nella via”.

Victoria Cabello durante la sua intervista ha affermato di non avere alcuna intenzione di abbandonare la televisione anche se in questi anni non sono mancate le tentazioni, la conduttrice ha infatti ammesso di aver pensato di studiare medicina perché “Mi ero molto appassionata all’argomento”. La donna ha abbandonato l’idea degli studi per ritornare più informa che mai in televisione: “Quando mi hanno riproposto per la centesima volta Pechino, mi sono detta che era arrivato il momento”.

