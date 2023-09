Pecore mangiano 100kg di cannabis/ Il pastore: “Si comportavano in maniera molto strana”

In Grecia è successo un fatto alquanto particolare: un gregge di pecore si è divorato ben 100 chilogrammi di marijuana terapeutica. A riportare l’episodio è il sito online del Corriere della Sera, che riprende anche le parole del proprietario della serra dove si coltiva appunto la cannabis terapeutica. «Non so se ridere o piangere», le parole dello stesso che ha raccontato di aver trovato le sue pecore decisamente alterate dall’effetto della marijuana al punto da non riuscirle a rispedirle indietro. E’ stato proprio quel modo di muoversi che ha fatto venire dei sospetti al pastore: «si comportavano in maniera strana», ha spiegato, e alla fine ha appunto fatto la spiacevole scoperta, il raccolto andato perso per sempre.

In totale le pecore si sono mangiate circa 100 chilogrammi di cannabis, il tutto mentre all’esterno imperversava la tempesta Daniel, la stessa che nelle scorse settimane ha devastato il Mediterraneo e soprattutto la Libia, causando la rottura di due dighe e migliaia di morti. Nel dettaglio le pecore “drogate” si sono registrate ad Amyros, nella regione greca della Tessaglia: il gregge ha cercato riparo per via delle forti piogge che hanno colpito l’area, e l’unico posto sicuro era una serra dove veniva appunto coltivata della cannabis.

PECORE MANGIANO 100KG DI CANNABIS: “PRIMA IL CALDO POI…”

A quel punto hanno deciso di unire l’utile al dilettevole, cibandosi delle piante di marijuana. «Prima l’ondata di caldo, che ci ha fatto perdere gran parte della produzione. Poi l’inondazione, dove quasi tutto è stato distrutto», le parole del proprietario parlando con TheNewspaper.gr. «E ora questo: il gregge è entrato e ha mangiato tutto quello che era rimasto. Non so cosa dire, onestamente».

Nel 2018 in Grecia è stata approvata una legge che consente la coltivazione della pianta per uso terapeutico, di conseguenza si trattava di un prodotto che avrebbe potuto fruttare bei quattrini sul mercato: ora è tutto da rifare.

