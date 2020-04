Pedro alla Roma?/ Calciomercato, contatti già avviati con lo spagnolo del Chelsea

In vista della prossima stagione la dirigenza giallorossa è alla ricerca di ottimi colpi a parametro zero da mettere a segno non appena si aprirà la finestra di calciomercato e tra i tanti nomi che sono stati segnati nel taccuino di Petrachi, certo spicca quello di Pedro, esterno offensivo d’attacco del Chelsea. Il colpo è certamente d’effetto: Pedro, che a fine giugno si svincolerà dai Blues dopo 5 stagioni, sarà certo uno dei nomi più cercati sulla piazza di contrattazione di questa estate. Ecco perché la Roma sta già precorrendo i tempi, per superare sulla tempistica la folta concorrenza di club che si metteranno in coda per lo spagnolo nei prossimi mesi. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dalla Gran Bretagna, pare infatti che i giallorossi abbiano già avviato contatti con l’eutorage del giocatore dei Chelsea da qualche mese e che pure la dirigenza della Lupa abbia già fatto un’offerta a Pedro, un contratto da tre milioni di euro a stagione, più bonus.

PEDRO ALLA ROMA? PER LO SPAGNOLO VI E’ GRANDE CONCORRENZA

L’approdo di Pedro alla Roma dunque per la prossima stagione è sicuro? Ovviamente no: siamo solo nel mese di aprile e ufficialmente non si sa neppure quando si aprirà la finestra di contrattazione, visto il perdurare dello stop al calcio per l’emergenza sanitaria. E pure non scordiamo che un profilo come quello di Pedro ha già attirato l’attenzione di parecchi club, pronti a mettere sul tavolo cifre importanti per convincere l’esterno del Chelsea: in tal senso paiono poi ben forti le voci che vogliono lo spagnolo in America, nella MLS. Pure però la dirigenza giallorossa pare ben convinta di perseguire il suo corteggiamento a Pedro: l’esterno d’attacco infatti porterebbe allo schieramento di Fonseca il giusto grado di maturità ed esperienza. Come solitamente accade le prossime settimane saranno decisive per questa trattativa di mercato: staremo a vedere.



