Willian alla Juventus?/ Calciomercato, con Pedro idee a parametro zero dal Chelsea

Il calciomercato Juventus punta grandi nomi per l’attacco. Si cerca una prima punta e nei giorni scorsi sono emersi parecchi nomi, con Harry Kane che sembrerebbe essere il primo della lista senza dimenticarsi tuttavia di Mauro Icardi, che è sempre stato un pallino e non dovrebbe rinnovare con il Psg. Fabio Paratici tiene monitorata anche la situazione sugli esterni, dove potrebbe esserci una mini-rivoluzione: la conferma di Douglas Costa non è scontata, inoltre Federico Bernardeschi non ha fatto il salto di qualità sperato e anzi è finito nel dimenticatoio dopo le prime partite della stagione in corso. Per questo motivo la Juventus guarda altrove: in particolare, stando a quanto viene riportato dall’Inghilterra, i bianconeri avrebbero messo nel mirino due calciatori del Chelsea su esplicita richiesta dell’allenatore Maurizio Sarri, che ha lavorato con loro lo scorso anno.

Willian è un osservato speciale da tempo: quando giocava nello Shakhtar Donetsk aveva incrociato la Juventus in Champions League ed era già nata l’idea di acquistarlo, ma prima era arrivato l’Anzhi Makachkala che poi lo aveva dato appunto al Chelsea – il quale aveva bruciato il Tottenham, che aveva già fatto svolgere le visite mediche al brasiliano. Fuori dal progetto o quasi con Antonio Conte, il fantasista si è riscattato con Sarri vincendo l’Europa League, e potrebbe ora cambiare aria; come lui anche Pedro, prodotto del settore giovanile del Barcellona con cui ha vinto tutto (diventando anche l’unico calciatore di sempre a segnare in sei competizioni nella stessa stagione) prima di finire a Stamford Bridge per occupare un ruolo comunque importante. Oggi, entrambi i calciatori sembrano poter esplorare altre vie e dunque la Juventus potrebbe provare a fare il colpo.

WILLIAN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, IDEE A PARAMETRO ZERO

Willian e Pedro arriverebbero alla Juventus a parametro zero: anche per questo sarebbero colpi importanti, che permetterebbero di allungare le rotazioni sugli esterni offensivi e dare maggiore qualità alle scelte di Maurizio Sarri. Dal punto di vista dell’ingaggio, non ci sarebbero particolari problemi: a oggi infatti Willian guadagna circa 7 milioni di euro, ancora più basso lo stipendio di Pedro che potrebbe dunque andare a ottenere di più. Vedremo; certo non si tratta di giocatori di primo pelo e su di loro il progetto non potrebbe essere sviluppato per tanti anni, ma la Juventus sta costruendo una squadra per vincere in tempi brevi, sfruttando gli ultimi colpi dei grandi veterani per poi rifondare. Aspettiamoci dunque qualche altra notizia riguardo a questi due calciatori, ricordando che un altro osservato speciale in casa Chelsea è Emerson Palmieri.



