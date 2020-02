Pedro Valti, chi è il “nemico” di Amadeus/ Foto, è a Sanremo: conduttore nei guai?

Mancano pochi minuti all’inizio del Festival di Sanremo 2020 e c’è grande attesa per la 70esima edizione della kermesse canora, ma attenzione a Pedro Valti. Lo storico “nemico” di Amadeus si trova proprio nel comune ligure e non è possibile escludere “sorprese sgradite” per il direttore artistico. Ma chi è Pedro? In molti ricorderanno soprattutto la risposta che diede nel corso di una puntata de L’eredità, game show in onda su Rai 1 condotto proprio da Amadeus qualche anno fa. Valti fu squalificato dal programma dopo aver risposto “per me è la cipolla” ad una domanda di Amadeus: secondo il concorrente, la sua squalifica sarebbe stata un modo per favorire una presunta concorrente “raccomandata”. Una rivalità a distanza proseguita sui social network – pressoché solo da Pedro – è tornata in auge qualche settimana fa: Valti infatti ha attaccato duramente il conduttore per la frase considerata sessista su Francesca Sofia Novello.

PEDRO VALTI, IL NEMICO DI AMADEUS E’ A SANREMO

«Amadeus, cosa mi combini? L’hai fatta grossa, eh? Ma ti pare il caso di parlare in questo modo? E noi, poveri cittadini utenti Rai che paghiamo il canone? Siamo costretti a subire le tue vaccate, ma nel cervello hai la cipolla?», le parole di Pedro Valti contro Amadeus in un video pubblicato su Instagram, aggiungendo poi: «Lo sai cosa ti dico? Lo faccio io un passo indietro. Faccio un passo dietro di te, per darti un calcio nel c*lo! Anche dopo quello che m’hai fatto, perché tu sai a cosa mi riferisco… Che cosa mi hai combinato qualche tempo fa, vero? Ma presto lo sapranno tutti! Ci vediamo a Sanremo, ragazzo. Per me è la cipolla». Promessa mantenuta: Pedro Valti è a Sanremo, come testimoniato su Instagram, e si è anche fermato per le vie della città del Festival a firmare… cipolle (clicca qui per vedere il video).

