Pegah Moshir Pour, chi è?/ Fuggita da Teheran a 9 anni oggi attivista nella denuncia del regime islamico

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 si parlerà di Iran e di diritti negati, due temi purtroppo di grande attualità, e lo si farà con Pegah Moshir Pour, una ragazza italoiraniana attivista dei diritti umani. Laureata alla magistrale di ingegneria edile architettura, Pegah lavora come consulente tecnologica in EY ma si occupa anche di diffondere informazione sul regime iraniano nelle scuole, di scrivere di giovani e Iran, mettendo nero su bianco una situazione ormai drammatica.

Pegah Moshir Pour è di origine iraniana ma lucana d’adozione. È nata nel 2001 ed è un’attivista e content creator che si occupa di divulgazione social delle proteste a seguito della morte di Mahsa Jina Amini e nella denuncia del regime islamico.

Pegah Moshir Pour ha oggi 31 anni e vive in Italia da quando ne aveva solo nove. La donna è stata infatti costretta a lasciare Teheran, sua città di nascita, per arrivare in Italia, per la precisione in Basilicata, con la sua famiglia quando aveva solo nove anni. Una fuga causata dalle violenze in aumento nel suo Paese, soprattutto nei confronti delle donne.

“Il diritto allo studio e a vivere in un Paese democratico sono fondamentali e purtroppo non scontati; quindi bisogna guardare con maggiore attenzione a questi ragazzi e non costringerli a tornare in Iran, aiutarli a trovare un lavoro, una collocazione!” ha dichiarato lei in un’intervista rilasciata a Bergamonews.it.

