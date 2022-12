Pelè, chi sono i sette figli?/ Struggente addio della figlia Kely Nascimento

Chi sono i figli di Pelè

A distanza di due anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, oggi, 29 dicembre 2022, è morto Pelè. A 82 anni, si è spento il grande campione brasiliano che, negli ultimi mesi, ha lottato contro un tumore al colon che gli era stato diagnosticato a settembre nel 2021. Pelè ha vinto tutto quello che poteva facendo innamorare il mondo del suo talento e, nella vita privata, ha dato molta importanza all’amore. Il campione brasiliano, infatti, si è sposato ben tre volte e ha avuto sette figli. Dalla relazione con la sua prima moglie, Rosemeri Cholbi, ha avuto i primi tre figli: Cristina, Jennifer Kelly e Edinho. Dal secondo matrimonio con Assiria Seixas Lemos sono nati i gemelli Joshua e Celeste.

Sandra Arantes, la figlia nata dalla relazione con la sua ex collaboratrice domestica Anizia Machado e riconosciuta dopo una dura battaglia legale, è morta nel 2006. La settima figlia, Flávia Christina Kurtz Nascimento, è nata dalla relazione con la giornalista Lenita Kurtz.

Le parole della figlia Kelly a Pelè

Poche ore prima della morte di Pelè, la figlia Kelly, gli ha dedicato, sui social, un toccante messaggio. “Il tempo vola, i momenti felici sono per sempre”, le parole scritte da Kelly su Instagram. Un messaggio che lasciava presagire la notizia che è poi arrivata. Da padre, tuttavia, Pelè non si assegnava un voto alto.

“Non sono stato un buon padre – aveva rivelato in una intervista del 2005 dopo l’arresto di uno dei figli, Edson Edinho Cholbi do Nascimento come riporta il portale Corriere dell’Umbria-. Forse perché lavoravo troppo non mi sono mai reso conto di quello che succedeva vicino a me”. Oggi, i figli, piangono tutti insieme la sua morte.

