Penne per dimagrire contraffatte e potenzialmente dannose/ Contenevano insulina, alcuni pazienti in ospedale

In Austria e nel Regno Unito sono state sequestrate diverse penne per dimagrire, risultate contraffatte e dunque potenzialmente dannose. L’autorità di regolamentazione dei medicinali britannica, come riportato dal Daily Mail, ha emesso un avvertimento dopo che alcuni pazienti sono stati ricoverati in ospedale poiché avevano sviluppato degli effetti indesiderati, tra cui bassi livelli di zucchero nel sangue e convulsioni.

I farmaci a cui si fa riferimento sono l’Ozempic, il cui principio attivo è il semaglutide, e il Saxenda, il cui principio attivo è il liraglutide. Essi vengono utilizzati per la gestione del diabete, ma la loro domanda è esponenzialmente aumentata dopo che si è scoperto che provocano la perdita di peso. È in questo modo che le versioni false dei medicinali hanno invaso il mercato. Le siringhe di questi prodotti contraffatti sono in genere riempite di insulina. È proprio per questo motivo che possono causare danni seri. Se viene iniettata troppa insulina nel corpo, lo zucchero nel sangue può scendere a livelli pericolosamente bassi.

Penne per dimagrire contraffatte e potenzialmente dannose: l’avvertimento dei medici

“L’acquisto di penne per dimagrire come Ozempic o Saxenda senza prescrizione medica, da fornitori che commerciano illegalmente, aumenta significativamente il rischio di ricevere delle versioni contraffatte e potenzialmente dannose”, ha avvertito la dottoressa Alison Cave, responsabile della sicurezza presso l’MHRA. “L’assunzione di tali medicinali può mettere a serio rischio la salute. Stiamo consigliando a tutta la popolazione di non utilizzare siringhe pre-riempite che potrebbero aver acquistato online e di segnalarci eventuali vendite illecite”.

I pazienti che acquistano questi farmaci di consueto, inoltre, sono stati invitati a controllare i propri a disposizione per assicurarsi che non siano falsi. Le versioni contraffatte, ad esempio, hanno un contenuto di colore blu più scuro di quello normale. In caso di dubbi, è possibile rivolgersi alle autorità competenti per evitare di correre dei rischi.











