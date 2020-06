Pensavo fosse amore invece era un calesse/ Su Rete 4 il film di e con Massimo Troisi

Pensavo fosse amore invece era un calesse va in onda oggi, mercoledì 17 giugno, sulle frequenze di Rete 4 a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1991 dalla Cecchi Gori Group con la regia di Massimo Troisi che oltre ad essere il principale protagonista si è occupato anche nello sviluppo della stesura di soggetto e sceneggiatura in collaborazione con la scrittrice Anna Pavignano. Il montaggio di questo film è stato effettuato da Angelo Nicolini, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Camillo Bazzoni mentre le musiche sono delle dimenticato Pino Daniele. Nel cast oltre al già citato Massimo Troisi ci sono Francesca Neri, Marco Messeri, Angelo Orlando, Natalia Bizzi, Vittorio Viviani e Corrado Taranto.

Pensavo fosse amore invece era un calesse, la trama del film

Ecco la trama di Pensavo fosse amore invece era un calesse. Nella città di Napoli e vive un giovane uomo di nome Tommaso legato sentimentalmente ad una bella donna di nome Cecilia. Loro stanno insieme da tantissimi anni e ormai sembrano essere in procinto di compiere il grande passo e quindi diventare marito e moglie. I presupposti sembrano esserci tutti in quanto oltre ad essere molto innamorati l’uno dell’altra hanno anche un futuro assicurato per quanto concerne l’aspetto economico. Infatti Tommaso è il titolare di una trattoria che è presente in una zona molto ambita nei pressi del Castel dell’Ovo. Vicino a questa trattoria c’è una libreria e viene gestita da un giovane di nome Amedeo che oltre ad essere estremamente bigotto e anche un grandissimo amico dello stesso Tommaso. Amedeo ha una sorella più giovane di nome Chiara la quale è perdutamente innamorata di Tommaso per cui spera costantemente che la sua relazione d’amore possa svanire da un momento all’altro.

In realtà nelle settimane che precedono il giorno del matrimonio tra i due innamorati iniziano a sorgere problematiche piuttosto rilevanti dovute soprattutto agli atteggiamenti e smaniosi da parte di Cecilia che inizia a essere piuttosto nervosa e soprattutto a dimostrarsi molto gelosa. Infatti la donna dopo aver avuto la sensazione che il suo compagno l’abbia chiamata con un nome differente fa una incredibile cena tra mentre stavano cercando di trovare le bomboniere adatte per suggellare il loro amore nel giorno del matrimonio. Dopo un’altra tipologia di scenata di gelosia la donna decide di non poter andare avanti in questo modo per cui lascia il proprio fidanzato con un freddo messaggio al citofono. Lei scompare completamente dalla sua vita con il povero Tommaso che proprio non riesce a farsene una ragione. Qualche settimana più tardi il ragazzo scoprirà una incredibile verità ossia che Cecilia ha iniziato una relazione assolutamente inspiegabile ai suoi occhi con un giovane e per nulla bello ed avventuriero che le promette una vita di grande felicità ma che in realtà nel presente ha tantissimi punti interrogativi e poche risorse. Ha inizio così una serie di schermaglie d’amore che metteranno i due innamorati nelle condizioni di potersi rendere conto di quella che è la realtà dei fatti ossia che nessuno nei due sembra essere pronto per compiere quel fatidico passo del matrimonio.



