Le pensioni minime 2025 saranno incrementate di appena 1,80€, passando dagli attuali 614,77€ al mese ai prossimi 616,57€. La notizia ufficiale arriva da Repubblica, dopo aver confermato l’inserimento numero 278 in Gazzetta Ufficiale. Un aumento ancora più basso rispetto a quello preventivato in precedenza (che doveva essere di 3€).

Canone RAI esenzione 2025/ Imposta senza sconti, chi è esonerato?

Dal Decreto del Ministero dell’Economia e del Ministero del Lavoro arriva l’ufficializzazione di stimare l’inflazione allo 0,80%, 0,20 punti di percentuale in meno rispetto all’ipotetico 1% del prossimo anno (che però avrebbe comportato ad un aumento sull’assegno altrettanto discusso, ovvero di 3 euro).

Riforma pensioni 2025/ Alle minime solo 1,8 euro in più al mese (ultime notizie 3 dicembre)

Pensioni minime 2025: si torna al sistema a scaglioni

Le pensioni minime 2025 saranno pagate dunque con 616,57€ al mese, 1,80€ in più rispetto a quelle attuali. Seppur lieve, questo incremento è dovuto dopo che il Governo ha deciso di aggiungere un importo addizionale al 2,2% allo 0,8% di adeguamento provvisorio (in caso di conguaglio il saldo a debito o a credito verrà considerato a gennaio del 2026).

Lo 0,80% provvisorio verrà applicato soltanto agli assegni che arrivano a 4 volte il trattamento minimo previdenziale, ovvero 2.394,44€ (e non a tutti i pensionati italiani). Con il sistema a scaglioni (già accennato), in sostituzione di quello a fasce, la percentuale di adeguamento vedrà ridursi all’aumentare dell’assegno.

Sondaggi politici 2024/ Forza Italia sopra 9% nel Cdx, Pd -6% da FdI: calo Conte-AVS preoccupa il campo largo

Ad esempio, fino a 5 volte il trattamento minimo previdenziale (nonché da 2.394,45€ a 2.993,04€), scatta lo 0,72%, mentre da 2.993,05€ in su scatta lo 0,60%.

Senza l’addizionale le pensioni minime nel 2025 sarebbero state ancora più basse, corrispondenti a 598,61€.

Tra simulazioni e speranze

In un dibattito politico i deputati di Forza Italia, Cannizzaro, Pella, Nevi e Barelli, stanno provando a portare l’assegno pensionistico a 623€, ripristinando per questo 2024 il tradizionale 2,7% di adeguamento.

Se questo non dovesse accadere, ci si dovrà rassegnare all’idea di percepire un importo più basso e senza aumenti.

Grazie ad un’analisi pubblicata e studiata da PensioniOggi.it, si può notare in che modo cambiano le pensioni minime 2025. Ecco uno sguardo più approfondito alle simulazioni: chi nel 2024 ha percepito 1.000€, l’anno prossimo ne prenderà 1.008€, chi ha ottenuto 1.200€, ne prenderà 1.209,60€ e chi invece ha percepito 800€ avrà un rialzo di 6,40€.

Per un reale e significativo cambiamento servono molte risorse finanziarie (quelle che il Governo non ha oggi), e a meno che non vi sia un “miracolo di Natale” le speranze di poter assistere un rialzo importante sono molto basse.