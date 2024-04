Peppe Di Napoli, perché si è ritirato dall’Isola dei famosi/ “Riecco casa mia”, nostalgia o problemi fisici?

Peppe Di Napoli è già tornato alla normalità dopo aver lasciato l’isola dei Famosi, ma il quesito resta: perché si è ritirato?

L’avventura all’Isola dei Famosi è già finita per Peppe di Napoli, che ha deciso di lasciare il reality anticipatamente. Dunque, perché si è ritirato dall’Isola dei Famosi? La motivazione reale non è ancora del tutto chiara, questo perché sono stati diramati comunicati leggermente differenti. Quando Peppe di Napoli ha deciso di lasciare il reality di Vladimir Luxuria, aveva semplicemente detto: “Chiedo scusa a tutti gli italiani, io abbandono l’Isola e me ne vado”. La stanchezza avrebbe preso il sopravvento dopo appena due settimane in Honduras e avrebbe prevalso anche sulle clausole contrattuali che prevederebbero una penale da pagare in caso di un ritiro anticipato.

Al momento non è chiaro se questa sia la procedura riservata al pescatore napoletano e non è chiaro se lo rivedremo in studio nelle prossime puntate. Nel frattempo l’ex concorrente è tornato alla vita di tutti giorni nella sua Napoli, dove ha ritrovato la serenità.

Peppe di Napoli è molto più felice lontano dall’Honduras: “La mia città è un’altra cosa”

“Sono tornato a casa mia. L’Honduras è bella, ma questa città, già l’aria di Napoli mi ha già cambiato”, ha detto dopo essersi ritirato dall’Isola dei Famosi. “Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma”, aveva scritto Peppe di Napoli, salvo poi rassicurare tutti i fan di aver recuperato le forze.

“Tutto a posto, sono andato a fare la radiografia. Grazie per avermi sostenuto. Voglio bene a tutta l’Italia, però Napoli è un’altra cosa. Come si dice ‘Vedi Napoli e poi muori’ “. Dopo le sue parole, il quesito si ripete tra i fan del reality: perché Peppe di Napoli si è ritirato dall’Isola dei Famosi? Vedremo se l’ex concorrente farà chiarezza una volta per tutte.











