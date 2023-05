Peppe Quintale chi è, da Le Iene a The Voice Senior/ “Sono un artista a 360 gradi”

Peppe Quintale chi è: conduttore, comico e musicista

Peppe Quintale si è presentato a The Voice Senior esibendosi di fronte la giuria come uno sconosciuto. In realtà, è un volto noto nel mondo televisivo; chi è davvero? Il conduttore e comico napoletano ha iniziato come animatore nei villaggi turistici per poi passare alla stand-up comedy, ma covando una grande passione per la musica.

Nicola e Rosaria, genitori di Catena Fiorello/ I fratelli Rosario, Beppe e Anna

“Siamo venuti fuori in tanti da quel mondo, penso anche a Fiorello o Massimo Ghini. Poi ho “scoperto” e lavorato insieme a gente come Angelo Pintus, Max Vitale, Teo Mammuccari, Dario Bandiera. A Roma ho fondato e gestito per anni un locale molto famoso come il Tinapika, era il tempio del cabaret romano” ha affermato Peppe Quintale ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno. Il comico racconta il periodo a Le Iene e la breve parentesi a The Voice Senior: “Ero rientato alle Iene da settembre a dicembre, e ho fatto un paio di servizi. Ma il programma non è più quello che ho lasciato qualche anno fa. E ho preferito non proseguire. Ho voluto cimentarmi poi con The Voice Senior perché intendevo dimostrare che spesso si è vittime di troppi luoghi comuni”.

Mapi Danna, chi è la moglie di Claudio Cecchetto/ L'amore e i figli Jody e Leonardo

Peppe Quintale e il suo essere artista: “In Italia saper fare molte cose ti penalizza”

Peppe Quintale ha fatto esperienza come conduttore a Le Iene, come comico in teatro ma ha anche una particolare predisposizione alla musica. Un’artista a tutto tondo, dunque, come lui stesso si definisce ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno: “In Italia se si sanno fare tante cose è un limite per un artista, non è un vantaggio. ”

E ancora: “Mi sono sentito dire migliaia di volte ai provini: o presenti, o fai la stand-up comedy; o fai l’attore o fai il cantante; o fai il presentatore o fai la fiction; o fai cinema o fai tv. Quasi come se l’essere un artista a 360 gradi sia un problema. Ma a un certo punto ho capito che forse bisogna cambiare i gradi per andare avanti in questo ambiente”.

Federico Brugia, ex marito Malika Ayane/ Gli ex Cesare Cremonini e Claudio Fratini

© RIPRODUZIONE RISERVATA