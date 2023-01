Peppe Quintale, ex iene a The Voice Senior/ Gigi D’Alessio lo incorona ma…

Peppe Quintale, ex iene ci prova a The Voice Senior: esibizione al buio e poi…

Il dodicesimo concorrente della seconda puntata di The Voice Senior 2023, si chiama Peppe Quintale. Ai telespettatori più attenti non è passato inosservato che si tratta di un volto piuttosto noto del nostro panorama televisivo attuale. L’aspirante cantante, infatti, non è altro che è un ex componente della trasmissione Le Iene.

Peppe Quintale spiega di essersi iscritto alle audition di The Voice Senior perché la sua vera passione è sempre stata la musica. Gli impegni televisivi e il lavoro, come spesso succede, lo hanno allontanato dai suoi interessi principali, ma nonostante sia passato tanto tempo, Peppe prova ancora grandi emozioni quando deve salire sul palco e cantare. Naturalmente a The Voice nessuno sa del suo percorso televisivo, perché si esibisce al buio.

Peppe Quintale scelto da Clementino a The Voice Senior 2023: decisione obbligata e Gigi D’Alessio…

L’ex iena, così, decide di cantare un brano a lui molto caro: Alta Marea. La performance tuttavia non è indimenticabile, ma perlomeno convince Clementino a girarsi. Gli altri coach, al contrario, non sono convinti e alla fine preferiscono giocare d’attesa. Così Peppe Quintale finisce direttamente nel team di Clementino, senza poter scegliere realmente con quale coach schierarsi. Simpatico però lo scambio di battute con Gigi D’Alessio, che punzecchia il collega Clementino: “Uno che sa fare mille cose va nella squadra di uno che non sa fare niente!”. Tutto sommato Peppe Quintale chiude la sua esibizione felice e soddisfatto, perché adesso la sua avventura a The Voice Senior 2023 può cominciare davvero. .

