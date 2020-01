Peppe Saporita, marito di Anna Munafò/ Chi è? Le nozze dopo una grande delusione

Per Anna Munafò l’anno è iniziato in un modo davvero speciale: l’ex tronista è convolata a nozze! Il fortunato che l’ha fatta innamorare si chiama Peppe Saporita e ciò che si conosce di lui è ciò che la stessa Munafò ha fatto sapere attraverso i suoi social. Peppe non è un volto del mondo dello spettacolo né un ex di Uomini e Donne, si tratta invece di un ragazzo semplice che la Munafò ha conosciuto nel corso della sua quotidianità. Dunque ben poco si sa di suo marito, che pur essendo abbastanza attivo sui social non si espone sulla sua vita privata. Ciò che comunque sappiamo è che la coppia non sta insieme da tantissimo. Il matrimonio infatti arriva a poco più di un anno dal momento in cui Anna aveva ufficializzato la separazione dal personal trainer Matteo Milioti.

Peppe Saporita, chi è il marito di Anna Munafò

Proprio con Milioti, Anna Munafò avrebbe dovuto convolare a nozze a maggio 2019. Dunque a pochi mesi dalla data prevista per quelle nozze che poi mai sono state celebrate, l’ex tronista di Uomini e Donne ha sposato il nuovo fidanzato, Peppe Saporita. Sul suo profilo Instagram, Saporita ha condiviso alcuni momenti del matrimonio con Anna. I due sono all’uscita della chiesa dopo aver celebrato le nozze e si tengono per mano, poi in un altro video postato da alcuni invitati, i due sono al tavolo, commossi, e ancora a scatenarsi con amici e parenti. Un matrimonio che arriva a gran sorpresa e che la Munafò non ha voluto condividere con i suoi follower se non dopo che il fatto fosse avvenuto. Da ieri infatti, Peppe e Anna sono marito e moglie.

