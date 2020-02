Peppe Vessicchio/ “La popolarità stupisce anche me” (Sanremo 2020)

Peppe Vessicchio mania al Festival di Sanremo: il direttore d’orchestra è tornato all’Ariston ed è stato accolto da una vera e propria ovazione, in teatro ma anche sui social network. Lui dirige l’orchestra per il brano “Dov’è?” de Le Vibrazioni ed ai microfoni di Repubblica ha parlato così della sua popolarità: «Sinceramente è una cosa che stupisce anche me. Per quanto riguarda la rete credo che il segreto sia la mia assenza. Non ci sono. E questo mi rende neanche vagamente concorrenziale». Vessicchio ha aggiunto: «La totale esclusione permette a tutti di volermi bene. Non partecipando non disturbo». Nessuna teoria complottistica dietro le sue assenze passate: «Macché, non è stata una forma di esclusione voluta. È stata una cosa naturale». Senza dimenticare il trascorrere del tempo e le trasformazioni della figura del direttore d’orchestra: «Oggi il ruolo del direttore d’orchestra è molto cambiato. Diciamolo chiaramente, è una figura di importanza relativa, i musicisti hanno tutti le cuffie alle orecchie che emettono dei segnali di sincronismo, un metronomo: l’orchestra potrebbe fare benissimo da sola».

PEPPE VESSICCHIO, IL RITORNO SUL PALCO DEL FESTIVAL DI SANREMO 2020

Peppe Vessicchio ha poi confessato di aver a lungo pensato a un ritorno da protagonista, come confessato ai microfoni di Repubblica: «Dopo aver ricevuto tanto affetto da parte della gente, avevo una sorta di “scrupolo del ritorno”, mi chiedevo: a fare che? Avevo bisogno di un motivo plausibile…». E tutto ha avuto inizio grazie a Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, che gli ha proposto un tour insieme ad un’orchestra formata da giovani: «Io avevo da tempo in mente di fare qualcosa del genere. […] Mi sono detto, perché no? Facciamolo». E riecco Peppe Vessicchio al Festival di Sanremo: «Abbiamo cominciato a fare selezioni in tutt’Italia. Poi è saltata fuori l’idea di Sanremo che era la vetrina giusta per parlare di questo progetto, dell’intera filiera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA