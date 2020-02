PEPPINO DI CAPRI/ Il dolore per la morte della moglie Giuliana (Domenica in)

Non poteva che essere Peppino Di Capri a farsi portavoce di un progetto legato al corso di laurea in musica classica napoletana del Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Nei giorni scorsi, il grande artista ha incontrato il presidente e il direttore dell’istituto, che gli hanno proposto di essere il Presidente per la commissione del Premio Nazionale delle Arti. L’appuntamento sarà per il prossimo giugno e non si sa ancora se l’invito verrà accettato. Oggi, 2 febbraio 2020, Peppino Di Capri sarà invece ospite di Domenica In: chi meglio di lui può parlare della musica italiana e del Festival di Sanremo in particolare? Su Instagram spunta tra l’altro una foto ricordo, anche se lo troviamo al fianco di un’altra conduttrice piuttosto nota: Raffaella Carrà.

PEPPINO DI CAPRI, LA MORTE DELLA MOGLIE GIULIANA

“Qualche anno fa in compagnia di una grande amica”, scrive il maestro, a distanza di diversi giorni da un altro scatto in bianco e nero. In quel caso invece parliamo di Sanremo ’73, quando Di Capri sale sul palco presentato da Mike Bongiorno e affronta il microfono al fianco di Gabriella Farinon. Quasi 81 anni per Peppino Di Capri, che spegnerà le candeline il prossimo luglio. Il cantante è in grandissima forma ed è sicuro di cantare ancora come un 20enne. La musica del resto lo ha aiutato anche a superare il lutto per la morte della moglie Giuliana, a cui non ha voluto dare l’ultimo saluto al funerale. “Già quando morì mia madre non andai”, dice a Il Corriere della Sera, “volevo ricordarla viva, bellissima quando cantava a squarciagola e puliva la casa”. Così si è limitato ad assistere al funerale “dalla curva che porta a casa”.

NESSUN RITIRO IN VISTA

In quel momento, confessa, ha rivisto tutta la vita spesa al fianco della consorte. “Non sei mai preparato, anche se la malattia c’era da un anno. Alti e bassi di speranza. Ti dicono: a Milano c’è un medico, in America ce n’è uno più bravo”, dice ancora, parlando della lunga trafila, durata un paio di mesi, in cui ha dovuto fare i conti con speranze e disillusioni. Nessun ritiro invece, ci tiene a precisare Di Capri. Una fake news che tra l’altro non coincide con il tour che ha fatto in Brasile l’anno scorso. “Ho perso anche 11 chili, togliendo i dolci e senza fare sport, mi bastano le passeggiate nella mia Capri”, conclude.



