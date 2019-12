PEPSY ROMANOFF/ “Il mio Vasco Non Stop Live 018+019 nasce da Blade Runner”

Vasco Non Stop Live 018+019, il music film che racconterà gli ultimi due anni del Blasco in tour, tra i sold out negli stadi di tutta Italia fino all’apice della conquista di San Siro, andrà in onda oggi, lunedì 30 dicembre 2019, su Canale 5. L’artefice di questo tipo di lavorazione alternativo è il regista Pepsy Romanoff, nome d’arte di Peppe Romano, che al quotidiano “La Stampa” ha raccontato: “Tutto nasce dal grande amore che ho da sempre per la fotografia e per la musica. Anche se oggi siamo al fast food dell’immagine, e una foto pubblicata su Instagram 24 ore dopo è quasi vecchia, credo ci sia voglia di cose vere, di artigianalità. (…) Vasco Non Stop Live è stato il film documentaristico musicale più visto al cinema in Italia, è diventato un caso mediatico con quasi un milione di euro di incasso.

PEPSY ROMANOFF: “ECCO COME E’ NATO VASCO NON STOP LIVE 018+019”

Ma come è scoppiato questo fenomeno? Pepsy Romanoff ha la sua risposta: “Noi italiani siamo “anglo riferiti” e così Depeche Mode, Rolling Stones, Beyoncé, Coldplay, Travis Scott, hanno aperto la via. Vasco mi aveva già chiamato nel 2015 per il “Live Kom 015” girato al San Paolo di Napoli, aprendo così la via ad un racconto visivo per il grande schermo. Filmammo davanti a 65mila persone e solo a ricordarlo mi viene la pelle d’oca. Non avevo 40 anni e Vasco mi affidò il “Modena Park 2017″, tutt’oggi record del mondo per un concerto in data unica con pubblico pagante. Una tempesta perfetta che filmai con 29 camere”. Si arriva in questo modo al film musicale che verrà trasmesso questa sera su Canale 5: “Avevo paura di pigiare troppo sull’acceleratore, ma andai al cinema a vedere Blade Runner 2049 e scattò la scintilla: la prima immagine di quel capolavoro è un occhio che si apre. Ho pensato agli occhi di Vasco e ho iniziato il live con un tributo a Blade Runner e i vision che ho girato tra Bangkok e Hong Kong”.

PEPSY ROMANOFF TRA VASCO ROSSI E IL FUTURO

Pepsy Romanoff sembra avere le idee chiare in merito al futuro della musica per immagini:”Fare un film è come scrivere un libro, questo è il momento per portare grandi storie al cinema”. La collaborazione con Vasco Rossi non sarà dunque l’unica nell’ambito musicale per il regista, che a tal proposito ha spiegato di essere in procinto di preparare i film di due superstar della musica italiana. Sui nomi, però, ha mantenuto un certo riserbo:”Posso dire solo che mi occuperò della più grande star della trap e della più grande star del rap italiano”. Altre sorprese? “Sto lavorando con Vinicio Marchioni, abbiamo firmato una sceneggiatura per un progetto di fiction. (…) In futuro il verbo sarà contaminare sempre più il linguaggio della musica con i nuovi media”.



