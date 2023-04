Per 2 italiani su 10 ci sono rettiliani/ Sondaggio SWG: per 15% Terra piatta, Covid…

Ci sono milioni di Italia convinti che la Terra sia piatta. Altri non ne sono certi. Alcuni credono che l’Olocausto non sia mai avvenuto e che ci siano rettiliani tra noi, con le sembianze di alcuni politici. Sono solo alcune delle indicazioni che emergono dal sondaggio condotto dall’istituto di ricerca SWG per capire come la pensano gli italiani su alcuni temi. Passiamo ai numeri. Per quanto riguarda i terrapiattisti, siamo al 15% in Italia, mentre il 5% non sa se la Terra è piatta o meno. Per quanto riguarda l’Olocausto, il 17% ritiene che non sia mai avvenuto, mentre il 7% non ne è sicuro.

Interessanti anche i dati sulla teoria del complotto dei rettiliani, secondo cui esistono alieni mutaforma in grado di assumere forma umana per controllare la Terra e manipolare la società tramite il potere politico. Ebbene, per il 18% non solo sono fra noi, ma hanno anche sembianze di politici e governano appunto il mondo, mentre l’11% non lo sa. Ma il sondaggio di SWG indugia anche sui vaccini, considerati dal 25% uno strumento di controllo di massa tramite il 5%, mentre il 15% non lo sa. Immancabile tra le teorie del complotto quella sul mancato sbarco sulla Luna: non è mai avvenuto per il 29%, infatti le foto sarebbero state scattate su un set, mentre il 14% non lo sa.

SONDAGGIO SWG SU ITALIANI E TEORIE DEL COMPLOTTO

Se vi stupisce il fatto che ci siano italiani convinti delle teorie complottiste, allora dovete sapere che uno su tre, secondo il sondaggio SWG, afferma di prestare attenzione a queste teorie e di controllarne la veridicità, solo il 22% non ci crede mai. A proposito sempre delle teorie del complotto, ve ne sono alcune che sono più credute di altre. Oltre a quella dell’élite che controlla il mondo, ce n’è una riguardo l’omicidio di Lady Diana. Secondo il 54% è plausibile o probabilmente vero che sia stata fatta uccidere dalla monarchia britannica. Per il 42% Covid-19 e altri virus sono stati creati in laboratorio per favorire le case farmaceutiche. Nello specifico, il 36% degli italiani ritiene plausibile che sia stato creato dalla Cina come arma per distruggere l’Occidente. Spazio poi all‘attentato alle Torri Gemelle che, secondo il 32% è stato organizzato dagli Stati Uniti. Infine, ci sarebbero alcune celebrità morte che in realtà sono ancora vive, ma sono nascoste in un’isola, secondo il 18%.

