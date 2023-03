The Crown 6, incidente Lady Diana/ Prime immagini su scene morte: “scelta disgustosa”

La serie tv Netflix The Crown, incentrata sulle vicende dei protagonisti della famiglia reale inglese, ha in programmazione l’uscita della sesta stagione, ma già prima della messa in onda è stata duramente criticata dal pubblico e dalla stampa. Questo perchè avrebbe ricreato in studio, in modo preciso, tutti i dettagli dello schianto di Lady Diana nel fatale incidente che costò la vita alla principessa e a Dody Fayed. Sotto accusa ci sarebbe soprattutto l’auto sulla quale i due viaggiavano, ricreata nei minimi particolari, che sarebbe stata mostrata in alcune foto, in anteprima pubblicate sul Daily Mail.

Il quotidiano è stato il primo a giudicare la scelta della serie come “quasi disgustosa” con immagini che sicuramente daranno fastidio a molti. infatti, come sostiene il Daily Mail, se non si fosse trattato della Famiglia Reale, certamente ci sarebbe stato più rispetto nei confronti delle persone che sono morte nell’incidente e dei particolari da mostrare. La polemica nasce anche dal fatto che la produzione della serie The Crown aveva sempre dichiarato di non aver intenzione di ricreare la scena della morte di Lady Diana in maniera enfatizzata, invece dalle foto in anteprima, sono già molti i fan del telefilm ad aver manifestato malumori.

The Crown 6 mostrerà l’auto dell’incidente mortale di Lady Diana

Le polemiche sulla prossima uscita di The Crown stagione 6, sono già iniziate, ma come fa notare il quotidiano inglese Daily Mail, si tratta solo dell’ultima critica arrivata nei confronti del popolare telefilm di Netflix. Infatti, già ai tempi delle riprese dei nuovi episodi, c’erano stati numerosi appelli da parte della famiglia reale, che avevano richiesto delicatezza e rispetto nel trattare il racconto della morte della principessa Diana.

Soprattutto era stato chiesto ai produttori di non enfatizzare troppo il dramma, e non mostrare troppi particolari di quel tragico incidente. La scelta invece, che è stata anticipata dalle immagini ufficiali dal set, sembrerebbe essere andata in direzione quasi opposta. La Mercedes sulla quale Diana e Dodi Fayed viaggiavano prima dello schianto mortale nel tunnel dell’Alma di Parigi è stata ricreata nei minimi dettagli. Nel telefilm l’auto verrà anche mostrata nelle condizioni in cui si trovava dopo, cioè completamente distrutta con il cofano schiacciato ed il cruscotto che pende dal parabrezza. Ora la stampa accusa Netflix di aver passato ogni limite, anche in virtù del fatto che è stato ribadito dalla produzione di The Crown che non verrà pubblicata nessuna avvertenza che “si tratta di eventi di finzione“, anche perchè i produttori hanno ribadito che “la fiction si basa su fatti realmente accaduti”.

