Per qualche dollaro in più/ Su Rai 3 il film con Clint Eastwood

Per qualche dollaro in più, film di Rai 3 diretto da Sergio Leone

Per qualche dollaro in più è il film western del 1965 che Rai 3 trasmette oggi, sabato 6 agosto, a partire dalle 21.20. La pellicola è distribuita da Medusa, P.E.A. – Ricordi Video, BMG Video, L’unità Video (Parade) e prodotto da Europee Associate (PEA), Arturo González Producciones Cinematográficas, Constantin Film. La regia è di Sergio Leone, vincitore di 2 David di Donatello come migliore regista per Giù la testa e Premio David René Clair e di 1 Nastro d’Argento come miglior regista per C’era una volta in America.

Il protagonista è Clint Eastwood. In 67 anni di carriera ha vinto 3 Premi Oscar come miglior regista per Gli spietati e Milion Dollar Baby inoltre ha ottenuto anche il Premio alla memoria Irving G. Thalberg. Inoltre ha vinto 5 Golden Globe, Ha ricevuto nel 2000 al Festival di Venezia il Premio Leone d’oro alla carriera e ancora al festival di Cannes ha ottenuto nel 2009 il Premio Palma d’oro onoraria. Nel 2006 ha vinto i Nastri d’Argento per Milion Dollar Baby, nel 1998 ha ricevuto il Premio César onorario e nel 2003 di nuovo è stato omaggiato ai SAG Awards con un Premio alla carriera. Nel cast troviamo Leen Van Cleef, Luigi Pistilli e Gian Maria Volonté e altri ancora.

Per qualche dollaro in più, la trama del film

La storia di Per qualche dollaro in più si svolge in Nuovo Messico, un temibile bandito di nome El Indio, viene catturato e rinchiuso in prigione. I suoi uomini per liberarlo decidono di attaccare la prigione e uccidono il capitano e alcuni soldati. Lasciano in vita solo una persona, così che possa raccontare quanto è accaduto. El Indio riesce a fuggire e su di lui pende una taglia di ventimila dollari.

La ricompensa comincia a fare gola a molte persone e dal nulla arrivano due persone disposte a tutto pur di consegnare la testa del bandito alla legge. Monco (Clint Eastwood) è un pistolero che vaga solitario, desideroso di mettere mano sulla cospicua somma di denaro. Mortimer (Leen Van Cleef) è un uomo elegante e raffinato che cerca solo vendetta, in quanto sua sorella è stata uccisa da El Indio. La banda intanto a El Paso mette a segno una rapina alla banca. Sulle tracce dei malavitosi, le vite di Monco e Mortimer s’incontrano.

All’inizio i due pistoleri si affrontano in un duello, dove entrambi dimostrano di essere in grado di usare una pistola. Alla fine scelgono di unire le loro forze nel tentativo di catturare El Indio e scoprire quale sia il suo punto debole. Mortimer convince Monco a infiltrarsi all’interno della banda e a diventare uno di loro, mentre lui agisce dall’esterno. In seguito ci saranno scontri, rapine, fughe fino al duello finale a sorpresa.

