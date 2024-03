Per quale colonna sonora Ennio Morricone ha vinto l’Oscar?/ L’opera per il film ‘The Hateful Eight’

La cultura artistica italiana sarà sempre grata ad Ennio Morricone, capace di iscrivere il suo nome tra i più grandi compositori a livello internazionale con opere che ancora oggi risultano inarrivabili per elaborazione e spessore emotivo. Le opere del maestro sono state spesso accostate a grandi pellicole cinematografiche, come dimostrato dalle diverse candidature a premi prestigiosi – oltre a quelli conseguiti – come ad esempio nelle categorie di migliore colonna sonora originale ai premi Oscar.

Con quale colonna sonora Ennio Morricone ha vinto l’Oscar? Difficile trovare qualcuno che non sia a conoscenza di questo pezzo di storia culturale e artistica, ma è sempre un piacere ripercorrere le circostanze che lo hanno portato a conquistare l’ambita statuetta. Il successo è arrivato nel 2016 con la migliore colonna sonora originale per il film The Hateful Eight.

Ennio Morricone, l’Oscar con la colonna sonora ‘The Hateful Eight’ dopo 5 candidature

Prima del meritato successo nel 2016 con il premio Oscar per la migliore colonna sonora originale – per il film The Hateful Eight – Ennio Morricone aveva sfiorato la vittoria per ben 5 volte, accontentandosi ogni volta solo della candidatura. La prima risale al 1979, con il film I Giorni del Cielo. L’esperienza si ripete per due volte consecutive negli anni successivi (‘87 e ‘88) e ancora nel 1992 e nel 2001 con il film Malèna. Un primo riconoscimento agli Oscar, come premio onorario, è dunque arrivato ‘solo’ nel 2007.

Ennio Morricone ha conquistato il suo primo premio Oscar per la miglior colonna sonora originale grazie alla composizione per il film The Hateful Eight, nel 2016. Stando ai retroscena del tempo, il compositore inizialmente decise di rifiutare il lavoro offerto da Tarantino a causa di altri impegni che non lasciavano tempo a nuove realizzazioni. Fu dunque il regista ad insistere proponendo l’utilizzo delle musiche già composte per un film di John Carpenter, “La Cosa”.











