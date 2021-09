“Per vaccinati si chiama polmonite, non Covid”/ Bufera social su ricovero Sassoli

La polmonite diagnosticata a David Sassoli è diventata un caso sui social. Questo perché il portavoce ha spiegato che il presidente del Parlamento europeo è negativo al Covid. Si sono così scatenate una serie di reazioni che hanno portato a commenti del tipo: «Per i vaccinati si chiama polmonite. Per i non vaccinati si chiama Covid. Io spero per voi che siate obbligati e che vi rendiate conto che fate ridere». A “insospettire” gli utenti anche il fatto che la notizia del ricovero sia stata resa nota solo ora che è al quinto giorno in ospedale a Strasburgo. «Nei prossimi mesi i non vaccinati si ammaleranno di Covid, mentre i vaccinati si ammaleranno di polmonite».

La polemica nasce dal fatto che attualmente è così difficile anche prendersi un semplice raffreddore, motivo per il quale molti utenti sono stupiti che si possa contrarre la polmonite ma non da coronavirus. D’altra parte, è difficile trarre conclusioni non sapendo le condizioni di salute del politico.

MALAN “NOTEVOLE COINCIDENZA…”

Tra i commenti alla notizia del ricovero in ospedale di David Sassoli per polmonite c’è quello di Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia. «Auguri di cuore di pronta guarigione a David Sassoli. (È una notevole coincidenza ammalarsi di polmonite durante la pandemia di Covid, detta anche “malattia respiratoria acuta”). Spero davvero torni presto a presiedere il Parlamento», ha twittato. Altri invece sono andati oltre, finendo per esagerare. A loro si è rivolto Guido Crosetto, noto imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia, che su Twitter ha richiamato tutti all’ordine: «I commenti sotto il post nel quale si dà la notizia del ricovero di @DavidSassoli per polmonite, fanno rabbrividire. Non si odiano gli altri esseri umani, solo perché non se ne condividono le idee. Cosa che accade (dalle due parti) troppo spesso. Auguri di pronta guarigione Pres».

