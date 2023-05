Perché Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei famosi 2023?/ L’annuncio

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei Famosi 2023: cos’è successo?

Arriva la notizia di un altro ritiro dall’Isola dei Famosi 2023. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato definitivamente il gioco. L’annuncio è arrivato nel corso della nuova striscia del daytime su Canale 5, dove è apparso un semplice messaggio: “Alessandro e Simone sono fuori dal gioco”. A dare qualche spiegazione in più sulle motivazioni dell’abbandono è il post poi comparso su Instagram pochi minuti dopo la striscia su Canale 5. In questa si legge: “Simone Antolini ha dovuto lasciare l’#Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura!”

Qualche indizio sulle motivazioni di questo ritiro anticipato erano comunque già arrivate nel corso della scorsa diretta, quando Alessandro ha fatto una dichiarazione importante sul suo futuro all’Isola.

Alessandro Cecchi Paone lascia l’Isola insieme a Simone Antolini a causa del suo malore?

Durante la diretta di lunedì scorso, Simone Antolini non era presente a causa di un malore che lo ha costretto a rimanere in ospedale. “Mi è svenuto tra le braccia”, aveva ammesso preoccupato Alessandro. In attesa del suo possibile ritorno in gioco, Ilary Blasi ha annunciato la divisione delle coppie, che ha portato Cecchi Paone a dichiarare: “Restiamo in coppia oppure andiamo via entrambi. Gli accordi erano questi”.

È probabile che Simone non abbia avuto l’ok dei medici a tornare in gioco, e che Alessandro, visto quanto annunciato in puntata, abbia dunque deciso di abbandonare l’Isola insieme a lui. Non resta ora che attendere ulteriori chiarimenti e aggiornamenti sulla salute di Simone da parte dei diretti interessati nella puntata di lunedì su Canale 5.

