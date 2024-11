Perché Alessio Pecorelli costretto a lasciare Trono Uomini e Donne da Maria De Filippi: segnalazioni e caos

È successo di tutto nella registrazione di oggi, 19 novembre 2024, del dating show di Canale5 e con una sfuriata di Maria De Filippi è finito il Trono a Uomini e Donne di Alessio Pecorelli. Il tronista è rimasto senza corteggiatrici a causa delle innumerevoli segnalazioni e per questo la conduttrice lo ha invitato ad abbandonare il programma. Stando a quanto riportano le anticipazioni di SuperGuidaTv, IsaeChia e Lorenzo Pugnaloni, infatti, svelano perché Alessio Pecorelli costretto a lasciare Trono Uomini e Donne.

Nel dettaglio dopo la segnalazione su di lui che lo vedeva in giro per locali con altre ragazze, tutte le sue corteggiatrici sono uscite per chiedergli chiarimenti. Alessio ha provato a difendersi dicendo che si trattava solo di un’amica. Durante la discussione, tuttavia, una corteggiatrice gli ha chiesto che cosa avesse fatto quella sera e lui ha ammesso di essere stato in un locale ma con degli amici e non con una ragazza. A questo punto, però, è intervenuto un autore della redazione, Claudio, che ha sottolineato come lui alla redazione avesse detto che era andato a cena con i genitori (per contratto i tronisti non possono andare in giro per locali).

Perché Alessio Pecorelli costretto a lasciare Trono Uomini e Donne? Segnalazioni e addio corteggiatrice: l’ira di Maria De Filippi

Le anticipazioni Uomini e Donne riportano che la situazione si è surriscaldata immediatamente, la corteggiatrice di Alessio Pecorelli Jenny dopo averlo accusato di essere falso e di averla delusa si è autoeliminata ed a ruota hanno fatto lo stesso tutte le altre tre ragazze lasciando di fatto il tronista senza corteggiatrici. Perché Alessio Pecorelli ha lasciato il Trono di Uomini e Donne? Durante il duro confronto è venuto fuori che il giovane romano ha fatto numerose serate con Mario Cusitore, lui si è difeso dicendo che si è trattato solo di alcuni compleanni di amici in comune e ciò ha scatenato l’ira di Maria De Filippi: “Ammazza quando compleanni avete” Gianni Sperti si è scagliato con il tronista e Mario, Alessio ha provato a difendersi ma senza ottenere nessun risultato. Infatti, Maria De Filippi lo ha bloccato, detto che non ha più corteggiatrici ed invitato ad andarsene. È finito così il trono di Alessio Pecorelli ad Uomini e Donne dopo appena tre mesi. Mentre Alessio se ne andava Mario Cusitore lo ha seguito dicendo che anche lui avrebbe lasciato il programma.