Alessio Pecorelli di Uomini e Donne 2024 svela un retroscena su Maria De Filippi: “Mi ha consigliato di essere me stesso”

Partito un po’ in sordina nelle prossime puntate di Uomini e Donne 2024 entrerà nel vivo anche il Trono Classico di Alessio Pecorelli che sta conoscendo meglio Amal anche se stando a quanto riportano le anticipazioni nelle prossime puntate la frequentazione subirà una battuta d’arresto. E della sua nuova avventura nel dating show di Canale5, il 30enne ha parlato in una lunga intervista concessa al settimanale Nuovo Tvin cui ha tratteggiato la sua donna ideale e svelato un retroscena su Maria De Filippi.

Maria Soledad: chi è la donna della segnalazione su Valerio a Uomini e Donne/ Schiaffo di Gemma al cavalieree

Nel dettaglio, infatti, Alessio Pecorelli di Uomini e Donne 2024 ha rivelato che Maria De Filippi gli ha dato un prezioso consiglio: “Mi ha detto di essere me stesso e vivere serenamente il mio percorso come tronista…” E subito dopo ha aggiunto: “Non ringrazierò mai abbastanza Maria De Filippi per avermi dato questa occasione unica…” A differenza degli altri tronisti, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi, Alessio Pecorelli non ha mai preso parte a nessuna trasmissione televisiva in passato e, forse, per questo potrebbe essere il tronista più spontaneo e naturale. Si vedrà più avanti come si comporterà nel dating show.

Maria Teresa Paniccia: chi è la dama di Uomini e Donne/ La lettera per Alessandro

Uomini e Donne 2024, Alessio Pecorelli ha le idee chiare: “Ecco qual è il mio tipo di donna ideale”

Durante l’intervista al settimanale Nuovo Tv, Alessio Pecorelli di Uomini e Donne 2024 oltre a svelare un retroscena su Maria De Filippi ha anche rivelato che caratteristiche deve avere la sua donna ideale. Ha premesso che cerca una donna piena di valori e con solidi principi, fisicamente preferisce le more ma mai dire mai, e poi ha aggiunto: “Caratterialmente poi la vorrei molto dinamica e in grado di darmi quella giusta dose di pepe che tenga vivo il rapporto di coppia…”. Alessio Pecorelli ha concluso l’intervista rivelando di volersi godere ogni aspetto di questa esperienza ma di avere l’obbiettivo di conoscere la donna giusta con cui trascorrere il resto della sua vita con cui formare una famiglia: “Voglio trovare la donna giusta a Uomini e Donne per realizzare il mio progetto più grande…”