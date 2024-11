Perché Anbeta Torromani ha lasciato Amici? La presunta lite con Maria De Filippi

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di This is me show celebrativo su Canale5 degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi che grazie al talent hanno avuto modo di sfruttare l’importante vetrina per far decollare la loro carriera. E nella seconda edizione ha colpito tutti per grazia e determinazione la giovanissima ballerina Anbeta Torromani che dopo essersi fatta noatre per il suo talento, la sua bravura e la sua eleganza ad Amici 2002 l’anno successivo la ballerina è entrata nel cast dei professionisti, ruolo che ha ricoperto fino al 2012.

Chi è Anbeta Toromani ospite a This Is Me/ Curiosità sull’incontro che ha cambiato la sua vita

Tuttavia visto l’improvviso addio al talent in molti si sono chiesti: perché Anbeta Torromani ha lasciato Amici? Tra i motivi pare che ci sia stata un’accesa lite tra Anbeta Torromani e Maria De Filippi confermata come riporta Leggo che a sua volta riprende il sito Solonotizie24 dalla stessa ballerina durante un daytime, confessò che ci fu una frase pronunciata da Maria De Filippi di rimprovero davanti a tutti che l’ha fatta andare su tutte le furie: “Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti davanti ai ragazzi. Specie tu, Anbeta. Non fare l’Étoile che prende e se ne va”

Amici 2024/ Anticipazioni registrazione puntata 1 dicembre: Luk3, Diego e Chiara in sfida, le classifiche

Anbeta Torromani e Maria De Filippi lite: come sono i rapporti oggi

Stando a tutte queste indiscrezioni sembra proprio che Anbeta Torromani ha lasciato Amici a causa di una lite accesa con Maria De Filippi, nessuna delle due ha mai fornito altri dettagli e informazioni su ciò che è successo ma da allora la ballerina per molti anni non è più ritornata nel reality. Adesso, però, i rapporti tra le due sembrano tornati sereni e lo dimostra il fatto che nel 2021 Anbeta è tornata come ospite speciale ad Amici, dopo tanti anni di lontananza. Questa sera, invece, sarà ospite di Silvia Toffanin a This is me, show eventi per celebrare il noto talent che le ha dato la popolarità.