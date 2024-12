Perché Barbara D’Urso ha lasciato Mediaset? Il duro attacco della conduttrice e il retroscena su Per Silvio Berlusconi

Da più di un anno Barbara D’Urso non è più al timone del suo storico programma, Pomeriggio Cinque, condotto adesso al suo posto da Myrta Merlino e non è più apparsa negli schermi di Canale5. Perché Barbara D’Urso ha lasciato Mediaset? In realtà sarebbe più corretto dire che è stata ‘licenziata’ dall’oggi al domani da Pier Silvio Berlusconi. Nel luglio del 2023, l’A.D delegato Mediaset durante la presentazione dei palinsesti ha annunciato che la conduzione del talk pomeridiano di Canale5 sarebbe passato a Myrta Merlino lasciando di fatto ‘Carmelita’ senza un programma. Da allora sono seguiti stoccate e frecciate da ambo le parti fino a quando l’attrice e conduttrice non ha rotto il silenzio da Mara Venier.

Ospite a Domenica In, Barbara D’Urso sul suo addio a Mediaset è stata una furia: “La verità è che, a proposito di lutto, non l’ho elaborato. Ho ancora il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata in modo terribile da quella che era la mia vita per 23 anni che mi ha dato tanto.” E poi ancora aveva aggiunto: “Il modo terribile in cui sono stata strappata senza che nessuno dicesse perché, quando… Io l’ho saputo in un giorno, il 16 giugno alle ore 16:20 senza che nessuno mi abbia spiegato perché. Il dolore è ancora qui” Alcuni mesi dopo è stato Dagospia a lanciare un retroscena su Pier Silvio Berlusconi e Barbara D’Urso. Ha parlato di problemi di cachet e dell’impossibilità di concedere delle prime serate e poi ha tirato in mezzo Silvia Toffanin: “Ha sorpreso molto la sua furia nel far fuori Barbara D’Urso da Mediaset… Pier Silvio ha ascoltato solo Silvia Toffanin fregandosene di tutti”.

Barbara D’Urso cosa fa adesso: il disgelo di Pier Silvio Berlusconi apre al ritorno a Mediaset?

Lontana dal piccolo schermo Barbara D’Urso cosa fa adesso? Si è dedicata alla famiglia cresciuta con l’arrivo di due splendide nipotine nata dalla relazione del figlio Giammauro Berardi con la compagna Giulia. È sbarcata su TikTok ed ha ripreso la sua tournée teatrale con Taxi a due piazze. E ci sono state anche delle dichiarazioni di tregua da parte di Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo, infatti, durante una conferenza stampa dopo le polemiche e le indiscrezioni sui motivi del perché Barbara D’Urso ha lasciato Mediaset ha rivelato: “Da un punto di vista personale, devo dire la verità: non ho mai avuto nulla contro Barbara d’Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato”. Poi la precisazione sulla scelta di salutarla e l’augurio a lei rivolto: “È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene.” Ed adesso è pronta a ritornare su Canale5 per ricevere il Tapiro d’Oro da Striscia la notizia.