Striscia la notizia, Tapiro d’Oro a Barbara D’Urso che fa un annuncio spiazzante: “Tornerò in tv”

Valerio Staffelli non si ferma neanche durante le Festività di Natale e nei giorni scorsi è andato a consegnare un Tapiro d’Oro di Striscia la notizia a Barbara D’urso ‘benaugurante’ con tanto di portafortuna al collo per essere rimasta lontana dalla televisione nell’ultimo anno come portafortuna per il ritorno. La consegna avverrà nella puntata in onda questa sera, 26 dicembre 2024, del Tg Satirico. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque è per anni volto di punta di Mediaset è fuori dal piccolo schermo da più di un anno, se si escludono le due brevi partecipazioni su Rai1 come ospite a Domenica In da Mara Venier e come Ballerina per una notte nello show di Milly Carlucci.

Barbara D'Urso sbarca in Rai?/ Trattativa per il 2025: ecco cosa potrebbe condurre

Adesso Barbara D’Urso è ritornata su Canale5 e durante la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli ha rivelato di essere pronta a tornare stabilmente in televisione: “Le “luci della d’Urso” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle.” Non sono mancate anche delle ‘frecciatine’ a colei che ha preso il suo posto al timone di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino. Gli ascolti del talk pomeridiano non sono entusiasmanti e sistematicamente al di sotto di quelli del diretto competitor La vita in diretta di Alberto Matano. Incalzata da Staffelli, la D’Urso ha glissato rivelando: “La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo.”

Barbara D'Urso di nuovo nonna: la dedica alla nuora Giulia/ "Da oggi il mio cuore è diviso in quattro"

Barbara D’Urso rompe il silenzio a Striscia la notizia: “Rapporti con Pier Silvio Berlusconi? Va tutto bene”

Durante la consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la notizia, Barbara D’Urso, incalzata dall’inviato Valerio Staffelli sui motivi della sua assenza in tv e sui presunti problemi con Pier Silvio Berlusconi, ha rassicurato tutti: “Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti”. Un modo per cercare la pace con l’amministratore delegato di Mediaset o davvero c’è stato un riavvicinamento tra i due? nei mesi scorsi non mancate frecciate e pesanti stoccate tra i due, che adesso si siano davvero chiariti? Per Barbara d’Urso questo è il 14esimo Tapiro d’oro in carriera. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia.