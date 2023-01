Perché Da noi… A ruota libera non va in onda oggi/ C’è Speciale Tg1 su Benedetto XVI

“Da noi… A ruota libera” non va in onda oggi, domenica 1 gennaio 2023, a differenza di quanto inizialmente previsto. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice Francesca Fialdini in una storia su Instagram. “La nostra puntata di Capodanno non andrà in onda. Al nostro posto speciale Tg1 per la morte di Benedetto XVI“, ha scritto. Inoltre, ha assicurato che il programma andrà nuovamente in onda domenica 8 gennaio 2023.

Al posto della puntata odierna di “Da noi… A ruota libera” va in onda, dunque, lo speciale del Tg di Rai 1 per la morte del Papa emerito. Una decisione improvvisa, del resto inaspettatamente è arrivata la notizia del decesso di Joseph Ratzinger, sebbene fosse noto da tempo che le sue condizioni di salute fossero peggiorate negli ultimi tempi.

GLI OSPITI CHE ERANO PREVISTI A “DA NOI… A RUOTA LIBERA”

Oggi a “Da noi… A ruota libera” erano previste le interviste all’attrice Matilde Gioli, che si è rivelata anche una conduttrice di talento alla luce della sua ultima esperienza con un reality Netflix, Lino Guanciale e Gabriella Pession, pronti a presentare l’attesa terza stagione della fiction Rai “La Porta Rossa”, che sta per tornare. Era prevista anche l’ospitata di Giovanni Scifoni, attore impegnato a teatro, oltre che al cinema e in tv, anche lui nel cast di “Doc nelle tue mani” come Matilde Gioli. Inoltre, tra gli ospiti del programma di Francesca Fialdini era stato annunciato l’astro blogger Simon & the Stars, che era pronto a svelare i segreti dello zodiaco per il nuovo anno, anche alla luce del suo ultimo libro.

