Perchè Daniele Adani non commenta Argentina Francia/ Finale Mondiali 2022: ecco il motivo

DANIELE ADANI NON COMMENTA LA FINALE DEI MONDIALI 2022, ECCO PERCHÈ

Daniele Adani non commenterà Argentina Francia, la finale dei Mondiali 2022. La notizia di per sé non sarebbe nemmeno da prima pagina – anzi: forse non lo è comunque – se non fosse che in questo mese di kermesse qatariota il noto opinionista tv, passato alla Rai dopo la sua esperienza a Sky e uno dei quattro volti della Bobo Tv, ha diviso il popolo del web con i suoi commenti sulle partite dell’Argentina. In coppia con Stefano Bizzotto Adani, al quale va riconosciuta una profondissima conoscenza (che sfocia inevitabilmente in passione) per il calcio sudamericano, si è fatto notare per delle telecronache… non esattamente monotono, per metterla così. Il campionario di urla, emozioni, frasi ad effetto, parole spagnole e quant’altro è noto.

Da “Messi riporta Maradona sul campo” a “elargisce amore” (sempre Messi), alle citazioni che riguardano Rosario – città natale della Pulce – passando per qualche vendetta personale (“dovremmo contenerci per chi?” o ancora gli affondi ai detrattori del 10 della Seleccion), le frasi di Adani ai Mondiali 2022 sono già entrate nell’immaginario collettivo. Con una postilla: se nel 2006 i “chiudete le valigie”, “andiamo a prenderci la coppa” e “Kannavaro” di Fabio Caressa avevano rappresentato la colonna sonora del trionfo azzurro, i commenti di Adani hanno più che altro dato fastidio. Questo, almeno, a leggere le bachece Facebook, Twitter e quant’altro: come sempre c’è chi apprezza, facendo notare come si sia sempre criticato un certo tono asettico in alcune telecronache, e chi invece ribolle di… cosa? Noia, rabbia o quant’altro, ma comunque si scaglia contro Lele Adani.

LA DECISIONE DELLA RAI SU ADANI

Il problema è che Daniele Adani non commenterà la finale dei Mondiali 2022: il reggiano, ovviamente insieme al telecronista Stefano Bizzotto (si ragiona sempre a coppie) è stato la seconda voce di Croazia Marocco, la finale per il terzo posto. Il motivo? Semplice, e non c’è bisogno di scomodare la dietrologia o qualche azione vendicativa da parte della Rai: non è insomma il caso di Antonio Mateu Lahoz, candidato principale ad arbitrare Argentina Francia ma rimandato a casa da Pierluigi Collina dopo gli errori nel quarto di finale tra la Seleccion e l’Olanda. La spiegazione è del tutto diversa: la finale dei Mondiali 2022 sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

I due sono le voci delle partite dell’Italia, che come noto vengono messe in onda da Rai Uno: anche in luogo di questo si capisce bene come siano loro due a formare la coppia “numero uno” della televisione di stato. Insomma: magari non avremo mai la controprova, ma del resto è del tutto plausibile che nemmeno serva, se anche Adani non si fosse presentato a commentare Argentina Messico con la bandiera biancazzurra, se anche non avesse urlato scambiando la Rai per la Bobo Tv, se anche non si fosse lasciato andare a iperboli a volte (spesso) eccessive, Argentina Francia non l’avrebbe commentata comunque lui. Con buona pace di chi lo sostiene e magari parlerà di complotto a chi, al contrario, lo critica e leggerà in questa comunicazione l’ennesima conferma di come Adani non abbia saputo svolgere il suo lavoro.











