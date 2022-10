Perché Dargen D’Amico indossa sempre gli occhiali?/ “La luce mi dà fastidio e…”

Dargen D’Amico indossa sempre gli occhiali: svelato il motivo

Dargen D’Amico è diventato popolare dopo il Festival di Sanremo. Il suo brano Dove si balla è stato il più ascoltato nelle radio tanto da essere diventata in breve tempo una vera hit. Dopo questa partecipazione, Dargen D’Amico è entrato a far parte della squadra di giudici di X Factor. Il suo look è contraddistinto da dei grandi occhiali colorati con lenti scure che l’artista non toglie praticamente mai. In diverse interviste gli è stato chiesto perché non toglie mai gli occhiali e l’artista non si è negato per una risposta esaustiva. “In primo luogo la luce mi da molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi” ha spiegato, aggiungendo che “uso gli occhiali come segno distintivo al contrario: mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro”.

In un’altra intervista ha anche affermato che “Non credo che sia necessario far vedere tutto […] Io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare tutto di sé e se posso evitarmi questo disturbo preferisco”. Un tratto distintivo dunque e anche un fattore di comodità, questi i motivi dietro quella che è diventata una vera e propria scelta stilistica dell’autore di Dove si balla.

Dargen D’Amico ha iniziato la carriera con il gruppo dei Sacre Scuole, fondato insieme ai rapper Gue Pequeno e Jake la Furia e continua in seguito a produrre album come solista, sebbene siano diverse le collaborazioni che porta avanti, come per esempio quelle con Fedez per Bocciofili e Vecchio che si tradurranno in seguito in un vero e proprio lavoro di squadra. L’amicizia con Fedez, si traduce in una collaborazione estremamente fruttuosa, che ha portato entrambi gli artisti a ritagliarsi un ruolo di primo piano sulla scena musicale nostrana. È proprio Dargen D’Amico infatti l’autore del brano Chiamami per nome, che insieme a Francesca Michielin porterà Fedez sul podio di Sanremo (vinceranno infatti il secondo premio) e ha collaborato anche alla scrittura della hit che questa estate ha stracciato tutti i record, La Dolce Vita (cantata da Fedez, Tananai e Mara Sattei).

Oltre alla musica oggi nella vita di Dargen D’Amico c’è anche lo spettacolo, è infatti diventato uno dei giudici della nuova edizione di X Factor, insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Rkomi e alla presentatrice Francesca Michielin. Dargen D’Amico è fidanzato con Giulia Peditto, insegnante di yoga di 28 anni e amica di Chiara Ferragni. Complici le storie che pubblicano Fedez e Chiara Ferragni, la coppia è apparsa spesso insieme nelle storie dei coniugi Ferragnez. Inoltre, spesso i due pubblicano foto senza tag, ma ad un occhio più attento non sfugge che si tratta dello stesso posto. Inoltre, si vocifera che Giulia Peditto fosse presente a Sanremo per sostenere il suo ragazzo durante la kermesse. I due ovviamente non hanno rilasciato nessuna intervista, ma ormai non hanno bisogno di altre conferme i fan più fedeli del cantante.











