Perchè Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato?/ Questione economica?

“Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sono riavvicinate”, mai fake news fu più crudele di questa con i fan che amano e sperano ancora di rivedere insieme le due veline. Hanno calcato insieme il bancone di Striscia la Notizia e poi sono diventate amiche anzi, sorelle, e il loro rapporto è andato avanti nonostante la distanza e la partenza della sarda per l’America, ma poi tutto è cambiato, all’improvviso. Le due hanno iniziato a non seguirsi sui social e la palestra che avevano aperto insieme a Los Angeles è stata data in gestione ad altre persone chiudendo per sempre i loro rapporti, sia quelli personali che quelli professionali, ma cosa è successo tra loro? Nessuno ha mai svelato i veri motivi di questo rumoroso addio ma le due sembrano davvero rammaricate e ferite dalla situazione che le ha portate all’addio.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia ancora ai ferri corti?

Proprio nei giorni scorsi si era parlato di un riavvicinamento tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia ma non è così e proprio Dagospia nei giorni scorsi ha puntualizzato che le due ex veline sono ancora ai ferri corti ed è ormai da un paio di anni che non hanno più contatti. Proprio sul famoso e informato portale si legge che “Oggi i rapporti tra Eli e Maddy sono inesistenti”. Le ragioni sono ancora misteriose anche se Elisabetta Canalis, oggi ospite a Verissimo, nelle rare volte che ha parlato dell’addio all’amica velina ha spiegato: “Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”. Per molti la questione che ha rovinato la loro amicizia potrebbe essere puramente economica, sarà davvero così?

