LITE ELISABETTA CANALIS E MADDALENA CORVAGLIA/ Cosa è successo? “È un tema delicato…”

Finita l’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. A quanto pare, infatti, le due ex veline avrebbero “litigato” per poi interrompere bruscamente i loro rapporti (compresi gli affari in comune). Si parla di litigio forse per semplificare: la verità è che né l’una né l’altra hanno mai esplicitato come sono andate realmente le cose. Certo è che tra le due c’è stata qualche incomprensione – non si sa quanto grave – che le ha portate ad allontanarsi. E pensare che Maddalena si era addirittura trasferita negli Stati Uniti, per stare più vicino a Elisabetta che già viveva lì. La bionda e la mora avevano fondato insieme una palestra, diventando a tutti gli effetti socie in affari. Il progetto, però, è fallito miseramente: “L’abbiamo data in affitto”, ha spiegato la Canalis, “non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando a un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire”. La showgirl e attrice sarda ne parla approfonditamente in un’intervista a Chi. A domanda precisa su cosa sia successo, Eli fa slalom: “Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare, se non le dispiace…”.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: amicizia al capolinea

Sono passate alla storia come il duo di veline più apprezzato di sempre, visto il successo ottenuto dopo l’esperienza Striscia, ma il ricordo condiviso non è bastato a tenerle unite. Nessuno sa spiegarsi il perché della separazione, tanto più che – fino a poco fa – Eli e Mad apparivano molto unite. Le showgirl si manifestavano sostegno reciproco sia in privato che in pubblico, e di punto in bianco hanno smesso di farlo. È ancora mistero sui perché della “lite” (o presunta tale). Fatto sta che, da qualche tempo, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non postano più foto insieme e hanno smesso di seguirsi a vicenda.

L’ipotesi sulla fine del rapporto tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Qualche mese fa, Dagospia ha lanciato una prima ipotesi sulla rottura tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. La Canalis non avrebbe preso bene la decisione dell’amica di ritrasferirsi in Italia ad attività già avviata, lasciandola di fatto nei guai sia dal punto di vista economico che da quello gestionale. La lontananza, poi, avrebbe contribuito a raffreddare il rapporto, anche perché Maddalena, adesso, ha una “nuova vita” a Milano con la figlioletta Jamie Carolyn Birnbaum. La Corvaglia ha fatto ritorno in Italia dopo la fine della sua relazione con Stef Burns, americano proprio come il marito della Canalis. Ed ecco anche un altro dei motivi che l’avevano spinta a vivere lì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA