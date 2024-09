Elisabetta Gregoraci e l’improvviso ricovero in ospedale

Elisabetta Gregoraci è ancora ricoverata in ospedale e dal suo letto, con il viso stanco, rompe il silenzio per ringraziare tutti i fan per l’affetto che le stanno dimostrando in un momento particolare della sua vita. Ad annunciare il ricovero in ospedale, con una storia su Instagram, è stata lei stessa condividendo una foto e scrivendo: “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti…Ora tocca a me…Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita. Ora sono nuovamente qui…Nulla di grave, non preoccupatevi. Ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi…vvb”.

La showgirl non ha così svelato i motivi del ricovero che sta durando più del previsto. «Buongiorno, volevo ringraziarvi per i tanti messaggi belli che mi avete e mi state mandando», dice Elisabetta Gregoraci. «Volevo dirvi che tutto si sta, piano piano, mettendo a posto e di questo sono molto felice, vi mando un bacio grande», ha aggiunto.

Elisabetta Gregoraci: nuove parole dall’ospedale

Con una nuova foto pubblicata dall’ospedale, Elisabetta Gregoraci aggiunge nuovi particolari sul ricovero. Tra le storie del proprio profilo Instagram, la showgirl mostra il viaggio con l’ago della flebo e svela come scorrono le giornate in ospedale.

“Il tempo qui scorre lentamente tra esami, prelievi, antibiotici” – scrive la showgirl.. “Ma le cose stanno procedendo in buona direzione quindi sono positiva“, conclude la Gregoraci che, però, non svela ancora i motivi del ricovero. Al suo fianco, in questo momento, c’è la sua famiglia, in primis il figlio Nathan Falco.

