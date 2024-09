Elisabetta Gregoraci ricoverata, la conduttrice aggiorna i fan dall’ospedale

Paura per Elisabetta Gregoraci, costretta a un doppio ricovero nelle scorse ore, i fan si sono allarmati dopo aver notati la conduttrice su un letto d’ospedale. Che malattia ha o che malore ha avuto la conduttrice originaria di Soverato? Senza fornire troppi dettagli, Elisabetta Gregoraci ha aggiornato i suoi follower, svelando di aver forzato troppo il corpo e per questo è stata costretta a stopparsi: “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti… ora tocca a me… settimana scorsa sono sta ricoverata in ospedale, poi uscita ora sono nuovamente qui… nulla di grave non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me… voi mandatemi tante energia positiva e pensatemi… vvb”.

Sotto il post pubblicato su Instagram da Elisabetta Gregoraci i fan si sono spaventati e hanno augurato una pronta guarigione e immediata alla presentatrice ed ex moglie di Flavio Briatore, in attesa che arrivino ulteriori aggiornamenti dall’ospedale, un eccesso di stress sembra aver giocato un brutto scherzo alla showgirl calabrese che solo fino a qualche giorno fa si era mostrata divertita e in relax, postando dai luoghi delle vacanze, dai giorni a Lampedusa con il fidanzato Giulio Fratini fino a quelli a Forte dei marmi con il figlio Nathan.

Elisabetta Gregoraci malattia, i follower in allarme: era tornata in tv qualche giorno fa

Soltanto pochi giorni fa il pubblico aveva avuto la possibilità di ritrovare Elisabetta Gregoraci in onda su Italia Uno con Tilt, il programma condotto da Enrico Papi, in attesa di vedere la conduttrice riapparire sul piccolo schermo con un suo nuovo programma che dovrebbe scattare a breve.

Una malattia ha frenato Elisabetta Gregoraci, che adesso si trova ricoverata ed è riempita dal calore e dall’affetto dei suoi cari, dal figlio Nathan Falco al fidanzato Giulio Fratini, passando per l’ex marito Flavio Briatore, tutti chiuso a pugno pronti a trasmettere forza e coraggio alla conduttrice in questo momento così complesso.

