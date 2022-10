Perché Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è scappata dall’Iran?/ Rivoluzione e difficili condizioni

Perché Fariba Tehrani è fuggita dall’Iran? La storia della mamma di Giulia Salemi

Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi ma, come si può intendere dal suo nome, non ha origini italiane. Fariba è iraniana ma da questo paese è scappata molti anni fa. In Italia, come riporta il Corriere dell’Umbria, è infatti arrivata tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta. L’oggi 59enne allora aveva poco più di 18 anni e decise, seppur così giovane, di lasciare il suo paese per sfuggire alla difficile situazione economica e politica che stava vivendo nel suo paese.

In quegli anni l’Iran era nel pieno della Rivoluzione Persiana e la situazione non era di certo facile, soprattutto per le donne. Fariba Tehrani lascia dunque il paese e viaggia verso l’Italia. È qui che la sua vita cambia in modo definitivo.

Fariba Tehrani, l’arrivo in Italia e il matrimonio con Mario Salemi

In Italia Fariba Tehrani si innamora di un ragazzo italiano, Mario Salemi. Il loro è un grande amore che in poco tempo li porta a convolare a nozze. Dalla loro unione nasce Giulia Salemi, oggi nota al pubblico della TV e del web come influencer e showgirl. Giulia, infatti, ha conosciuto la grande popolarità grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Proprio lì, nella Casa, è stata spesso raggiunta da sua mamma Fariba. Tra le due un rapporto tanto stretto quanto spesso conflittuale, come da loro evidenziato negli ultimi anni.

