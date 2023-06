Perché Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne si sono lasciati?/ Lei: “Tradimento? No, ma…”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, perché si sono lasciati? L’ex di Uomini e Donne chiarisce

La notizia della fine della storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è arrivata come una doccia gelata per i fan del trono classico di Uomini e Donne. I due sembravano innamoratissimi, al punto da iniziare una convivenza subito dopo l’uscita dal programma; invece, qualche settimana dopo, ecco l’annuncio della rottura.

Dopo i messaggi dei due volti di Uomini e Donne, i fan hanno continuato a chiedersi le motivazioni di questa rottura così improvvisa. C’è chi ha allora ipotizzato un tradimento da parte di uno dei due, ed è proprio per mettere un freno alle malelingue che Carola ha deciso di chiarire la situazione, spiegando i motivi della rottura con Federico. “Perché ci siamo lasciati? Nessun tradimento o altro. – ha chiarito Carola – Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare.”

Federico Nicotera e lo sfogo dopo la rottura con Carola

A rompere il silenzio per primo, annunciando la fine della storia d’amore con Carola, è stato Federico. Con un lungo sfogo su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva chiesto ai fan rispetto per la loro privacy: “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato né tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza.” aveva scritto. Per poi concludere: “Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirla in maniera esplicita, perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo.”

