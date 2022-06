Perchè Fedez e J-Ax avevano litigato?/ Il vero motivo dietro la separazione del duo..

J-Ax e Fedez in passato avevano attirato tutte le attenzioni del pubblico per via di un litigio che aveva portato i due artisti a prendere strade diverse fino a qualche tempo fa quando i due rapper hanno annunciato pubblicamente il loro riappacificamento e per festeggiare questo evento hanno deciso di organizzare un concerto dedicato interamente alla città di Milano: Love Mi.

Nell’ultimo periodo Fedez ha attraversato un periodo molto intenso in cui nessuno avrebbe mai ripensato ad una riconciliazione tra lui e J-Ax che però è arrivata solo qualche settimana fa,. Il motivo per cui i due rapper hanno litigato non è mai stato trattato apertamente da nessuno dei due anche se, durante alcune interviste singole i due cantanti si sono lasciati andare a qualche confessione.

Fedez durante una passata intervista a “La confessione” il talk show condotto da Peter Gomez si era lasciato andare a qualche particolare in merito al litigio confessando: “Io e Alessandro ci conosciamo perchè stiamo sotto lo stesso manager, ma dopo due anni che ci conoscevamo io ho cominciato ad avvicinarmi al mondo del management“. Durante l’intervista il rapper di Rozzano ha rivelato di essersi sentito tradito dal collega che aveva intenzione di partecipare ad un progetto simile a quello che i due avevano creato a sua insaputa.

A seguito dell’intervista anche J-Ax intervenne per raccontare la sua versione della storia affermando a gran voce di non essere un traditore e svelando come Fedez in quel periodo avesse un’ossessione nel non fidarsi della gente che lo circondava. Oramai tutta acqua passata dato che i due hanno fatto pace e sul palco del Love Mi sono pronti a tornare a cantare i loro più grandi successi con la carica che li ha sempre contraddistinti.











