Perchè Filippa Lagerback è assente a Che tempo che fa?/ “Ho il covid, mio marito è in albergo”

Filippa Lagerback ha il Covid, ecco perchè è assente a Che tempo che fa

Filippa Lagerback non ha potuto presenziare alla prima puntata di Che tempo che fa, tuttavia Fabio Fazio ha deciso di collegarsi con lei da remoto. Il conduttore, come riporta FanPage, esordisce: “Avete notato l’assenza di Filippa, mi collego con lei per salutarla”.

Filippa Lagerback si collega e saluta lo studio, dispiaciuta di non essere lì: “Buonasera e buon ventesimo anniversario. Vorrei essere lì con voi a festeggiare, ma ahimè il Covid ha bussato alla mia porta. Stavolta tocca a me. Il Covid non è di destra, non è di sinistra, è democratico. Mi ha preso in pieno. Dobbiamo stare attenti”. A questo punto, il conduttore commenta ironicamente: “Nonostante gli allentamenti delle misure di protezione, il Covid non li ha letti e continua a circolare per fatti suoi”, poi aggiunge: “Noi abbiamo chiesto al pubblico di indossare la mascherina, è un gesto di cortesia verso tutti”.

Filippa Lagerback ha il Covid, come sta l’annunciatrice

Filippa Lagerback, dunque, non è potuta essere presente a Che tempo che fa perchè positiva al Covid-19. In collegamento con Fabio Fazio, come riporta FanPage, svela come si sente: “A me è arrivato nella valigia della mamma, è un Covid svedese. Sono raffreddata, ho avuto la febbre, la tosse e il mal di gola. Insomma occorre stare attenti”.

Filippa Lagerback svela anche come si è organizzata con Daniele Bossari, il marito, per il Covid: “Ho spedito mio marito in albergo”, svela l’annunciatrice. A questo punto, con la sua simpatia, Fabio Fazio ironizza: “È tutto chiaro, è una scusa. Ci sentiamo dopo”. Dunque, il motivo per cui la bella annunciatrice è assente del programma è il virus che continua a circolare, nonostante l’allentamento delle misure di sicurezza. In ogni caso, Filippa non sembra avere sintomi gravi e presto potrebbe tornare in studio.

