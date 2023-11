Fiordaliso e Varrese, lite al Grande Fratello 2023/ Lei: “Blatta, mi da fastidio!”, lui: “È poco sincera”

Si riaccende lo scontro tra Massimiliano Varrese e Fiordaliso nella Casa del Grande Fratello 2023. I due, ormai rivali, tornano a scagliarsi contro l’altro con parole forti. “Si sta dimostrando una persona poco sincera! – sono le parole dell’attore contro Fiordaliso – Prima si schiera dalla parte di Beatrice, poi dalla mia, ora hanno scelto lei come leader e paladina

“È una blatta, una cosa che mi da fastidio. – tuona la cantante – È una persona che guarda sempre male, mi innervosisce.” Varrese è però pronto a replicare a lei e agli altri inquilini che negli ultimi tempi lo hanno criticato: “Mi fa sorridere perché o faccio una cosa o ne faccio un’altra l’attenzione è sempre verso di me. Non mi sento isolato, al massimo mi isolo da solo quando ho bisogno di pensare e meditare.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Perché Fiordaliso e Varrese hanno litigato al Grande Fratello 2023? C’entra Beatrice Luzzi

Cos’è accaduto tra Massimiliano Varrese e Fiordaliso? Perché i due, una volta molto vicini nella Casa del Grande Fratello 2023, sono oggi uno contro l’altra? Il motivo risale a qualche settimana fa, quando dopo mesi di rivalità e scontri accesi con Beatrice Luzzi, Massimiliano ha iniziato ad avvicinarsi all’attrice. I due sono entrati dunque molto in sintonia, tanto che si è iniziato a parlare di un possibile flirt (cosa da lei smentita). L’atteggiamento di Varrese è parso però ad alcuni sospetto e questo ha alimentato il malumore nei suoi confronti.

Quando Massimiliano si è accorto che gli umori della Casa nei suoi riguardi non erano più gli stessi e che qualcuno ha iniziato ad allontanarsi da lui, l’attore ha iniziato ad andare in escandescenza. Nel mirino di Varrese è finita anche Fiordaliso, con la quale c’è stato prima uno scontro in Casa, poi anche in diretta.

Durante la chiacchierata con Signorini su Canale 5, Varrese ha infatti esordito: “Anche con Fiordaliso ho un buon rapporto, però certe parole a condannare il sottoscritto non ci stanno! Sì, mi sento condannato da lei” Fiordaliso ha allora replicato: “C’è da giorni un clima pesantissimo in Casa, non se ne può più! Basta! Non so perché fa così, avremmo anche sbagliato però non si può essere così tutta la settimana, è pesante con questi musi fino a terra! Non dai fastidio solo a me, lo dai anche ad altri!”

Fiordaliso e Varrese, dura lite e parole pesanti al Grande Fratello 2023

Questo ha attizzato lo scontro tra i due che è poi scoppiato, continuando anche in pubblicità. “Sei imbarazzante!”, ha accusato Varrese, continuando: “Evitami. […] Quando vi chiedevo sostegno io tutti zitti. Adesso in un attimo alzate tutti la mano. Quest’altra che si elogia a paladina, complimenti. Per questo tu dicevi che in puntata l’avrei visto. Brava. Stop. Ma chi ti parla e chi ti vuole vedere o sentire.”. “Mi ha rotto le pa**e! – ha allora tuonato Fiordaliso – Stai lontano da me. Sì, sono falsa ma mai quanto te che hai fatto tutta una recita, tutte le volte. Sei pesante, è da martedì che vai avanti così, adesso basta”. Massimiliano ha allora replicato: “Sapessi tu a me, sei falsa come un soldo bucato. Io faccio la recita? Guarda cosa stai facendo tu”. Riusciranno, dopo queste pesanti accuse, a riappacificarsi?

