Giuseppe Garibaldi innamorato di Anita? Fiordaliso smentisce/ “E’ cotto di Beatrice Luzzi”

Fiordaliso, una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2023/2024, ha parlato a lungo del suo percorso nella Casa. La cantante ha svelato cosa pensa delle coppie che si sono formate all’interno del reality show, parlando anche di Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri.

I due si sono sempre dimostrati molto amici, ma in molti hanno pensato che il calabrese nascondesse un sentimento più forte: “Se era innamorato di Anita? Lo ho pensato, ma il suo sguardo era sempre rivolto verso Beatrice. Ho riso troppo quando lui è arrivato tardi al caffè e lei non lo ha fatto salire!” ha ammesso la cantante nella trasmissione radiofonica Turchesando.

Fiordaliso smentisce la cotta di Giuseppe Garibaldi verso Anita Olivieri

Ai microfoni di Turchesando, Fiordaliso ha smentito in modo convinto che Giuseppe Garibaldi possa essere innamorato di Anita Olivieri. Al contrario, secondo la cantante, il bidello sarebbe “cotto” di Beatrice Luzzi verso la quale avrebbe sempre nutrito dei forti sentimenti.

“Giuseppe è calabrese doc, non ti dice niente! Per quanto riguarda Bea lo devi chiedere a lei, è una donna non una ragazzina, nella casa si è data più di tutti, adesso che è tornata alla vita normale ci guarda dietro mille volte. Ti dico la verità a me piacerebbe vederli insieme.” La cantante aggiunge: “Sono diversi ma quando era con Giuspa le brillavano gli occhi. Non so che alchimia ci fosse perché non sono simili per niente, ma c’era.” Che ci possa essere un ritorno di fiamma? Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi ha riacceso la speranza nei fan pubblicando una foto su Instagram che mostra i due in una posizione speculare con in mano un cellulare e il commento: “Trattativa risolta: nuovi telefoni. I sindacati revocano lo sciopero”. Il giovane calabrese, infondo, non ha mai fatto mistero nelle varie interviste di voler riconquistare la bella attrice di Vivere.

