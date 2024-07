Fiordaliso, rubati gli strumenti della band dopo l’ultimo concerto/ L’appello: “Vi prego, hanno preso tutto…”

Brutta disavventura per Fiordaliso e la sua band; la cantante è stata ospite ad Estate in Diretta – come riporta BlogTivvu – ed ha colto l’occasione per lanciare un vero e proprio appello. Il gruppo si trovava a Pontecagnano, in Campania, lo scorso 8 luglio; dopo il concerto della sera, qualcuno pare abbia preso d’assalto il furgoncino della band portandosi via tutti gli strumenti presenti nel veicolo.

Fiordaliso, quasi affranta, ha sfruttato la presenza nel salotto di Nunzia De Girolamo per chiedere aiuto al suo pubblico e non solo affinché si riesca a ricostruire la circostanza e, magari, ritrovare gli strumenti rubati alla sua band. “E’ successa una cosa non proprio carina; hanno rubato gli strumenti a tutti i miei musicisti ieri a Pontecagnano”.

Fiordaliso lo sfogo a Estate in Diretta: “Hanno rubato gli strumenti di lavoro, è questo che da più fastidio…”

“Vi prego” – ha proseguito Fiordaliso nel suo appello per ritrovare gli strumenti rubati alla sua band – “Se qualcuno sa qualcosa… Anche perché con questi strumenti i ragazzi ci lavorano, hanno speso tanti soldi per comprarseli. Hanno rubato tutto quello che c’era dentro il pulmino”. La cantante non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto ed è chiaramente una circostanza particolarmente deplorevole: “Hanno rubato gli strumenti di lavoro, è questo che da più fastidio”.

Stando a quanto riporta BlogTivvu, oltre agli strumenti sono stati rubati anche alcuni effetti personali appartenenti a Fiordaliso e la sua band. Tra questi, un trolley ed anche due tablet; per l’appunto anche i musicisti della cantante hanno lanciato un vero e proprio appello sui social con la speranza che almeno gli strumenti rubati vengano presto ritrovati.











