Perché Giovanni Giacci e Adriana Volpe sono grandi amici?/ “Lei mi ha salvato la vita”: il retroscena

Perché Giovanni Giacci e Adriana Volpe sono amici?

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 del 29 settembre, Giovanni Ciacci riceverà una graditissima sorpresa. Nella Casa per lui arriverà Adriana Volpe, sua grande amica ormai da tempo. Ma come è nata questa amicizia che, come sottolineato anche da Signorini, è un legame davvero molto forte? In primis va ricordato che i due hanno per lungo tempo lavorato insieme. Adriana Volpe e Giovanni Ciacci hanno infatti condiviso il palco di ‘Ogni mattina‘, lo show di TV8 che andava in onda ogni giorno e vedeva Ciacci curare una sua rubrica dedicata alla moda.

A sigillare questa amicizia è stato però un gesto importante della Volpe nei confronti di Ciacci: la conduttrice gli ha letteralmente salvato la vita. È stato proprio Giovanni a raccontarlo lo scorso anno nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. – rivelò – Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato!”

Giovanni Giacci e i problemi di salute dopo il Covid

Va d’altronde ricordato che tempo prima Giovanni Ciacci ha vissuto momenti molto difficili dal punto di vista della salute a causa del Covid. Alla fine del 2020 risultò positivo al virus e lui stesso dichiarò di aver poi accusato problemi anche dopo la guarigione. “Ho anche la cosiddetta nebbia al cervello. Il Covid mi ha lasciato segni indelebili. – raccontò Ciacci a Pomeriggio 5, spiegando inoltre – Ho scoperto di avere una fibrosi polmonare, un irrigidimento dei tessuti colpiti dal Covid, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni.”

