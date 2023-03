Perché hanno litigato Luca e Oriana?/ Dalla lite su Daniele alla gelosia per Nikita

Oriana Marzoli e Luca Onestini: perché hanno litigato?

Nelle ultime settimana il rapporto tra Oriana Marzoli e Luca Onestini si è incrinato. I due, insperabili e complici per molti mesi, hanno avuto un’accesa discussione. La rottura è avvenuta dopo la squalifica di Daniele Dal Moro, uscito della casa senza poter salutare gli altri concorrenti, nemmeno la venezuelana. “Scegli di vincere il Grande Fratello o di vivere una relazione con Daniele?”, ha chiesto Luca a Oriana mentre giocavano a “obbligo o verità”.

La Marzoli ha reagito molto male: “A tutti piacerebbe vincere, ma voglio tutti e due davvero. Non mi piace questa cosa che hai fatto”. Reazione che ha lasciato senza parole Luca: “Non si può più giocare a niente, non si può più dire nulla”. Nei giorni precedenti Onestini aveva mostrato una certa insofferenza alle confessioni di Oriana sul suo rapporto con Daniele.

Oriana Marzoli e Luca Onestini: liti per Daniele e Nikita

Successivamente Luca Onestini e Oriana Marzoli si sono chiariti. È stata l’influencer venezuelana a fare il primo passo: “Ci sono rimasta male. Non ho mai pensato che tu sia una persona cattiva…”, ha detto cercando di abbracciare l’amico. Luca ha cercato di rassicurarla: “Non farò più questo gioco, non ti parlerò, non ti tiro mai più fuori Daniele”. Insomma tra i due sembra essere tornato il sereno anche se negli ultimi giorni, complice anche l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, Onestini si è riavvicinato a Nikita Pelizon, cosa che non è piaciuta alla Marzoli. “Non riesco a fare finta di niente. Adesso mi deve venire a dire che io non la sopporto perché era vicina a Daniele e adesso è vicina a te… Hai capito che cosa vuole far capire? Micol era invidiosa di Antonella per l’estetica e io adesso sarei invidiosa di lei? Che follia”, ha detto Oriana parlando a Luca in video che ha fatto il giro su Twitter. “Oriana è semplicemente gelosa dell’avvicinamento di Luca a Nikita. Molto immatura, sta perdendo punti”, hanno commentato alcuni utenti.

